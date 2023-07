Lesetipp/FR: Kampf gegen islamistische Extremisten – Friedensmission in Somalia vor dem Aus

Sie gilt als die tödlichste Friedensmission der Geschichte: Seit 17 Jahren versuchen Truppen aus ganz Afrika in Somalia Extremisten zurückzudrängen. Den Löwenanteil des Einsatzes bezahlt die EU – doch wie lange noch?

Auch im Süden nichts Neues. Die extremistische Al-Schabab-Miliz überfällt in der somalischen Region Lower Shabelle Ende Mai ein Lager der Afrikanischen Friedensmission „Atmis“ und tötet 54 ugandische Soldaten. Wenige Tage später greifen die islamistischen Kämpfer einen Stützpunkt der somalischen Armee in der Region Galguduud an und bringen nach eigenen Angaben 149 Menschen um. Wieder ein paar Tage später stürmen die Al-Kaida-Verbündeten ein Lager äthiopischer Truppen in der Grenzstadt Doolow: Dort sollen mehr als 200 Militärkräfte aus dem Nachbarland getötet oder verwundet worden sein. Zwischendurch schlagen Al-Schabab-Kommandos auch mehrmals in der Hauptstadt Mogadischu zu.

