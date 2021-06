Digitaler ARTE-Filmabend zu Populismus und gesellschaftlichem Zusammenhalt in Südafrika

Im Rahmen des Leipziger Wissenschaftsfestivals GLOBE21 findet am kommenden Freitag, 11. Juni (19-21h30), ein digitaler ARTE-Filmabend statt. Zum Thema „Ist Demokratie ohne Wahrheit möglich? Die Gupta Leaks, Populismus & gesellschaftlicher Zusammenhalt in Südafrika” zeigt der Sender zusammen mit Globe|Dialogue ab 19.00 Uhr den Dokumentarfilm „How to Steal a Country“.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet ab 20.45 Uhr ein Gespräch mit Regisseur Rehad Desai und Prof. Dr. Ulf Engel, Professor für Politik in Afrika an der Universität Leipzig, statt.

Zum Inhalt:

Der Dokumentarfilm „How to steal a country“ (ARTE/ZDF, 2019, 82 Minuten) des südafrikanischen Regisseurs Rehad Desai erzählt die Geschichte der Aufdeckung einer der größten Polit-Skandale in post-Apartheid Südafrika, der weitreichende Folgen für eine ohnehin bereits wirtschaftlich gebeutelte und gespaltene Gesellschaft hat. Wie konnte es ausgerechnet in Südafrika so weit kommen, in einem Land, dessen Demokratie gegen das Apartheidregime so hart erkämpft wurde? Was für Auswirkungen haben Korruption und populistische Kampagnen auf die junge Demokratie und was ist die Rolle der Regierungspartei und ehemaligen Befreiungsbewegung ANC? Was haben Desinformationskampagnen in Südafrika in Zeiten von Twitter und globaler Vernetzung mit „uns“ in Europa zu tun? Wie nähert man sich dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt aus unterschiedlichen Perspektiven an und (wie) können politischer Aktivismus, investigativer Journalismus und Wissenschaft zusammenkommen?

Die Veranstaltung wird eingerahmt durch eine thematische Einführung in das Forschungsprojekt „Political populism in Southern Africa“ am FGZ Leipzig. Die Moderation und Einführung übernimmt Dr. Constanze Blum (FGZ Leipzig).

Der Film wird in englischer und deutscher Sprache gezeigt. Das Gespräch findet auf Englisch mit Simultanübersetzung ins Deutsche statt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Livestream am Abend der Ausstrahlung gibt es hier: https://www.globe-festival.de/filmscreening-how-to-steal-a-country.