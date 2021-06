Afrikas Fluggesellschaften verloren über 10 Mrd. $ im Jahr 2020

Laut einem Bericht der African Airlines Association (AFRAA) verloren die afrikanischen Fluggesellschaften im Jahr 2020 10,21 Milliarden Dollar an Passagiereinnahmen. Dieses unterdurchschnittliche Ergebnis basiert auf einem Rückgang der Zahl der von afrikanischen Fluggesellschaften beförderten Linienpassagiere von 95 Millionen im Jahr 2019 auf 34,7 Millionen im Jahr 2020, was einem Rückgang von 63,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, so die gleiche Quelle.

„2020 war ein außergewöhnlich schwieriges Jahr in der Geschichte der Luftfahrt. Die Reisebranche wurde durch die Covid-19-Pandemie stark beeinträchtigt“, beklagt die AFRAA in ihrem Bericht, der eine eingehende Analyse der afrikanischen Luftverkehrsbranche für das Jahr 2020 liefert und dabei die finanzielle Leistungsfähigkeit, Trends im Passagier- und Frachtverkehr, Flughafen-Rankings und innerafrikanische Konnektivität.

Laut AFRAA war Nordafrika mit einem Anteil von 36,6 % am gesamten Kontinentalverkehr die führende Region in Bezug auf das Passagieraufkommen, gefolgt von Ostafrika mit einem Anteil von 22,2 %.

Johannesburg und Kairo waren im Jahr 2020 die verkehrsreichsten Flughäfen in Afrika, so der AFRAA-Bericht.

In Bezug auf das Frachtvolumen führt der Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi / Kenia die Liste mit über 330.000 Tonnen umgeschlagener Fracht im Jahr 2020 an, gefolgt vom Flughafen Kairo mit 280.000 Tonnen.

Der Verband betont außerdem die Notwendigkeit für afrikanische Länder, ihre Konnektivität zu entwickeln. „Die innerafrikanische Konnektivität bleibt gering. Afrikanische Fluggesellschaften sollten die Gelegenheit ergreifen, ihr innerafrikanisches Netzwerk auszubauen, besonders in einer Zeit, in der die Europäische Union den Reiseverkehr nach Europa eingeschränkt hat“, plädiert die AFRAA.