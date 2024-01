Diplomatie: Niger flirtet mit dem Iran

Termine

Aktuelle, bundesweit anstehende Demos gegen Rechts. Mehr dazu HIER.

Berlin, bis 28.04.2024, 18-23 Uhr, Ort Fotografiska: Fotografien von Omar Victor Diop (Senegal). Die Fotografien von Omar Victor Diop (geb. 1980) konzentrieren sich auf die Neuformulierung der Geschichte, die Darstellung von Erfahrungen in der Diaspora und die globale Politik des Schwarzen Widerstands. Der Künstler selbst erscheint als Hauptakteur und Gesprächspartner in diesen visuellen Neuinterpretationen entscheidender Momente der historischen Revolte und des Schwarzen Kampfes: Er thematisiert die Klimakrise, ihre Auswirkungen auf den globalen Süden und den afrikanischen Kontinent. Mehr dazu HIER.

Bayreuth, 21.01.-26.01.2024: Afrika-Filmfest: Sechs Nächte, acht Filme: Zum 15. Mal findet das afrikanische Filmfestival Cinema Africa in Bayreuth statt. An vier Abenden werden insgesamt fünf Filme aus den Jahren 2021 und 2022 präsentiert, die in kurzer Zeit internationale Beachtung gefunden haben und teilweise auch schon bei namhaften Filmfestivals gezeigt wurden. Die cineastische Reise führt das Publikum nach Tansania, Ghana, Kamerun und Senegal. Mehr dazu HIER.

Berlin, 03.02.2023, 13h00, Wiese vor dem Bundestag: Demo „WirSindDieBrandmauer - Bündnis Hand in Hand. Über 120 Organisationen zählt dieses neue Bündnis gegen Rechts, das an diesem Tag mit einer Kundgebung und einer Menschenkette um den Bundestag demonstrieren wird. Mitmachen!

Frankfurt, 07.02.2024, 19h00: Revolution und Selbstorganisierung in Kriegszeiten - Aktuelle feministische Politik im Sudan. Mit Sara Abbas, Muzna Alhaj und Muzan Alneel. Veranstaltungsort: medico-Haus, Lindleystraße 15, 60314 Frankfurt. Mehr dazu HIER.