Diplomatischer Tanz in Afrika: Russland, Kohlenwasserstoffe und die Frage des Einflusses

Russland verstärkt seine Kontrolle über die Kohlenwasserstoffexporte aus afrikanischen Ländern wie dem Kongo, der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und der Zentralafrikanischen Republik und erhöht damit seinen Einfluss auf die globalen Energiemärkte.

Die jüngsten Besuche des russischen Außenministers Sergei Lawrow in Afrika legen nahe, dass einige afrikanische Führer einen politischen Wert darin sehen, die Beziehungen zu Russland trotz seines schlechten Rufs, der nicht von der Hand zu weisen ist, aufrechtzuerhalten.

Die afrikanischen Führer könnten jedoch ihre Beziehungen zum Westen gefährden, wenn sie mehr russischen Einfluss anstreben, da die russische Wirtschaft kaum in Afrika investiert und zunehmend vom internationalen Finanzsystem abgekoppelt ist.

Außerdem sind internationale Investitionen in der Regel an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft, und eine Verbindung mit Russland könnte potenzielle Investitionen aus dem Westen abschrecken. Neun der zehn Länder mit den meisten Direktinvestitionen in Afrika sind mit dem westlichen Finanzsystem verbunden und machen 90% dieser Investitionen aus.

Moskau versucht, in Afrika an Einfluss zu gewinnen, ohne notwendigerweise in der Region zu investieren, was afrikanischen Führern zugutekommen könnte, die ihre Macht trotz Verstößen gegen Menschenrechte und demokratische Standards festigen wollen.

Während die Vorteile dieser Strategie für Moskau und die afrikanischen Führer klar sind, sind sie für die normalen Bürger Afrikas weniger offensichtlich. (Quelle: tchadinfos)