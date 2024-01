Senegals Präsident lanciert in Gorée die Arbeiten für eine zukünftige Sklavenhandel-Gedenkstätte

Die Insel La Gorée vor Dakar

Der senegalesische Präsident Macky Sall lancierte am Samstag in Dakar die Arbeiten an der Gedenkstätte auf Gorée, „einem Ort der Ehrung, der Meditation und der Reflexion“ über die Sklaverei, berichtet RTBF. Die der Hauptstadt vorgelagerte Insel Gorée war jahrhundertelang ein Ort, von dem aus afrikanische Sklaven nach Nord- und Südamerika verschifft wurden.

„Die Gedenkstätte Gorée soll ein Ort der Erinnerung an unsere Geschichte sein, damit sich der Schrecken der Vergangenheit nie mehr wiederholt“, sagte Macky Sall.

„Versöhnung der Völker“

„Nur einen Steinwurf von hier entfernt geschah das Unaussprechliche; Männer, Frauen und Kinder jeden Alters wurden zusammengetrieben, angekettet, gefoltert, zu Millionen transportiert und gnadenlos versklavt, Generation für Generation“. Indem wir die Erinnerung an die dunklen Stunden der Sklaverei intakt halten, wollen wir uns gleichzeitig für eine Gegenwart und eine Zukunft der Gerechtigkeit und der Versöhnung der Völker einsetzen. In diesem Sinne fordert diese Gedenkstätte dazu auf, zu vergeben, aber nicht zu vergessen“, sagte der Präsident, der seit 2012 an der Macht ist und sein Amt nach den Präsidentschaftswahlen 2024 abgeben wird.

Über 30 Jahre altes Projekt

Das Gorée-Denkmal ist ein Projekt, das von Schwarzen Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern aus allen Kontinenten in Partnerschaft mit dem senegalesischen Staat in Angriff genommen wurde. Es soll mit einem 108 Meter hohen Stahlturm an der Westküste von Dakar stehen. Das Projekt wurde von dem italienischen Architekten Ottavio Di Blasi entworfen, der nach einem internationalen Wettbewerb unter der Aufsicht der UNESCO und des Internationalen Architektenverbands ausgewählt wurde. Das Gebäude wird unter anderem ein Zentrum für Studien über den Menschenhandel, einen Ausstellungsbereich, einen Geschäftsbereich für lokales Kunsthandwerk, einen Empfangssaal und einen Mehrzweckraum für Kino, Konferenzen und Aufführungen sowie Workshops zur Erinnerung an den Menschenhandel umfassen. (Foto: Ingrid Aouane)