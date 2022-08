DR Kongo: UN-Blauhelme erschießen Zivilisten

Die MONUSCO räumt einen ernsten Zwischenfall an der Grenze zwischen der DRK und Uganda in Kasindi ein: Soldaten der Einsatzbrigade der MONUSCO-Truppe, die aus dem Urlaub zurückkehrten, eröffneten aus ungeklärten Gründen das Feuer am Grenzposten und erzwangen den Übergang. Dabei gab es mehrere Tote und Schwerverletzte.

Die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und Leiterin der MONUSCO, Bintou Keita, zeigte sich zutiefst schockiert und bestürzt über diesen schweren Vorfall. „Angesichts dieses unsäglichen und unverantwortlichen Verhaltens wurden die Urheber der Schießerei identifiziert und festgenommen, bis die Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen, die in Zusammenarbeit mit den kongolesischen Behörden bereits begonnen haben. Auch mit dem Herkunftsland der Soldaten wurde Kontakt aufgenommen, damit dringend ein Gerichtsverfahren unter Beteiligung der Opfer und Zeugen eingeleitet wird, damit so schnell wie möglich exemplarische Strafen verhängt werden können“, heißt es einer Pressemitteilung der MONUSCO.