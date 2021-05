Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo offiziell beendet

Der heutige 3. Mai 2021 markiert das Ende des 12. Ausbruchs der Ebola-Viruserkrankung in der Demokratischen Republik Kongo (DRC), nur drei Monate nachdem der erste Fall in Nord-Kivu gemeldet wurde. Der Ebola-Ausbruch, der im Februar erneut auftrat, kam neun Monate, nachdem ein anderer Ausbruch in derselben Provinz für beendet erklärt worden war.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lobt die Behörden der Demokratischen Republik Kongo und das Gesundheitspersonal vor Ort für ihre schnelle Reaktion, die auf den Erfahrungen des Landes bei der Bekämpfung von Ebola-Ausbrüchen aufbaut. Dies ist der vierte Ausbruch im Land in weniger als drei Jahren.

Elf bestätigte und ein wahrscheinlicher Fall, sechs Todesfälle und sechs Genesungen wurden in vier Gesundheitszonen in Nord-Kivu seit dem 7. Februar verzeichnet, als das Gesundheitsministerium das Wiederauftreten von Ebola in Butembo bekanntgab, einer Stadt in der Provinz Nord-Kivu, in einem der Risikogebiete für den Ausbruch 2018-2020. Die Ergebnisse der genomischen Sequenzierung, die vom Nationalen Institut für Biomedizinische Forschung (INRB) des Landes durchgeführt wurden, zeigten, dass der erste Ebola-Fall, der während des Ausbruchs entdeckt wurde, mit dem vorherigen Ausbruch in Verbindung stand. Die Quelle der Infektion ist jedoch noch nicht geklärt.

„Das lokale Gesundheitspersonal und die nationalen Behörden sind für ihre schnelle Reaktion, ihre Hartnäckigkeit, ihre Erfahrung und ihre harte Arbeit zu loben, mit der sie diesen Ausbruch unter Kontrolle gebracht haben“, sagte Dr. Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektor für Afrika. „Obwohl der Ausbruch vorbei ist, müssen wir auf ein mögliches Wiederaufflammen achten und gleichzeitig die wachsende Expertise in der Notfallhilfe nutzen, um andere Gesundheitsbedrohungen, denen das Land ausgesetzt ist, zu bekämpfen. “

Die Maßnahmen wurden von der Provincial Health Division (PHD) in Zusammenarbeit mit der WHO und ihren Partnern koordiniert. Die Organisation hatte fast 60 Experten vor Ort und unterstützte, sobald der Ausbruch erklärt wurde, die lokalen Mitarbeiter beim Aufspüren von Kontakten, bei der Behandlung, bei der Einbindung der Gemeinden und bei der Impfung von fast 2.000 Hochrisikopersonen, darunter mehr als 500 Mitarbeiter an vorderster Front.

Die Reaktion wurde oft durch die Unsicherheit, die durch bewaffnete Gruppen und soziale Unruhen verursacht wurde, behindert, was manchmal die Mobilität der Einsatzkräfte einschränkte. In dem Gebiet, in dem der Ausbruch aufgetreten ist, reist die Bevölkerung viel, um Geschäfte zu erledigen oder Familie und Freunde zu besuchen.

Die Stadt Butembo liegt etwa 150 km von der ugandischen Grenze entfernt, und es gab Befürchtungen über eine mögliche grenzüberschreitende Ausbreitung der Epidemie. Durch eine wirksame Reaktion konnte die Epidemie jedoch auf die Provinz Nord-Kivu begrenzt werden.

Obwohl die 12. Epidemie beendet ist, besteht die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben und ein robustes Überwachungssystem aufrechtzuerhalten, da mögliche Ausbrüche in den kommenden Monaten möglich sind. Es ist wichtig, die laufende Krankheitsüberwachung zu intensivieren, Alarme zu überwachen und mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten, um neue Fälle schnell zu erkennen und darauf zu reagieren. Die WHO wird die Gesundheitsbehörden weiterhin in ihren Bemühungen unterstützen, einen plötzlichen Ausbruch von Ebola rasch einzudämmen.

Die WHO arbeitet weiterhin mit der Demokratischen Republik Kongo zusammen, um andere Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie die Masern- und Choleraepidemien, die COVID-19-Pandemie sowie die Stärkung des Gesundheitssystems anzugehen.

Die Epidemie 2018-2020 war die zehnte in der Demokratischen Republik Kongo und die tödlichste im Land, mit 3.481 Fällen, 2.299 Todesfällen und 1.162 Überlebenden. Das Land erlebte auch einen 11. Ausbruch, der im Juni letzten Jahres in der Provinz Equateur stattfand.

Auch in Guinea gibt es derzeit einen Ebola-Ausbruch, der im Februar dieses Jahres begann.(APO/WHO Regionalbüro Afrika)