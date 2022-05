Erinnern Sie sich an die Mali-Neunlinge?

Heute feiern sie ihren 1. Geburtstag! Ihre Geburt war eine Weltpremiere, manche glaubten seinerzeit, es sei eine Fake-News, aber weit gefehlt: der französische Sender RFI hat sie besucht und berichtet, dass die 5 Mädchen und 4 Jungen, die am 4. Mai 2021 in Casablanca, Marokko, in einer Privatklinik durch Kaiserschnitt geboren wurden, sich bester Gesundheit erfreuen.

Eine außergewöhnliche Schwangerschaft mit einem sehr hohen Risiko für die Gesundheit von Halima Cissé aus Timbuktu wie auch für die der Kinder, die im sechsten Schwangerschaftsmonat geboren wurden.

Nachdem einige von ihnen mehr als drei Monate im Inkubator verbracht hatten und man sich große Sorgen um ihr Überleben gemacht hatte, haben sich die Neunlinge ein Jahr später prima entwickelt. Dieser glückliche Ausgang war dem Einsatz mehrerer Ärzte aus Mali und Marokko sowie dem Eingreifen der damaligen malischen Behörden und des marokkanischen Königs Mohammed VI zu verdanken, die es ermöglichten, dass die Mutter während der Covid-19-Pandemie nach Marokko verlegt werden konnte.

Die Kleinen entdecken nun die Freuden des Krabbelns, und einige wagen sogar ihre ersten Schritte. Neun gesunde Kinder im ersten Lebensjahr führen zwangsläufig zu erschöpften Eltern: „Das ist die schwierigste Zeit, in der sie viel Aufmerksamkeit brauchen“, erklärt Vater Abdelkader Arby. Wenn sie anfangen, sich zu bewegen, muss man immer da sein. Wenn sie anfangen, überallhin zu wollen“.

Abdelkader ist mit der großen Schwester (3) anlässlich des Geburtstags der Kleinen nach Casablanca gereist. Man hofft, dass die Mutter mit den Kleinen in naher Zukunft heim nach Mali reisen können wird. (Quelle: RFI)