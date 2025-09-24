Eswatini schickt einen der von den USA als „verkommene Monster“ bezeichneten Männer in sein Herkunftsland zurück

Eswatini hat kürzlich bekannt gegeben, dass es einen gebürtigen Jamaikaner repatriiert hat, der von den Vereinigten Staaten im Rahmen der Drittländer-Immigrationspolitik unter Donald Trump in das südafrikanische Königreich geschickt worden war. Im Juli hatten die USA fünf Drittstaatsangehörige nach Eswatini abgeschoben – Teil ihrer Kampagne gegen illegale Einwanderung.
Orville Isaac Etoria, ein Jamaikaner, der Teil dieser Gruppe war, sei nun in sein Heimatland zurückgebracht worden, so eine Mitteilung der Regierung von Eswatini. In der Erklärung heißt es weiter, dass Herr Etoria (62) „von Mitgliedern seiner Familie herzlich empfangen“ worden sei, nachdem er sich am Wochenende freiwillig zur Rückführung bereit erklärt hatte. „Herr Etoria ist wohlbehalten nach Jamaika zurückgekehrt, wo er von Mitgliedern seiner Familie herzlich empfangen wurde“, erklärte die Regierung Eswatinis am Montag.
Die Legal Aid Society of New York kritisierte jedoch die Behandlung Etorias und erklärte, dass dieser als Minderjähriger in die USA eingereist sei und dort über viele Jahre einen legalen Status als Daueraufenthaltsberechtigter gehabt habe.
Die übrigen Abgeschobenen, die ursprünglich aus Kuba, Laos, Vietnam und dem Jemen stammen, werden weiterhin in Eswatini festgehalten. Wie die BBC berichtete, werden diese Männer in Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Hauptstadt Mbabane festgehalten, nachdem sie von der US-Regierung als „verkommene Monster“ bezeichnet worden waren. Ursprünglich hatte das Land erklärt, dass die Abgeschobenen bis zur Durchführung der Rückführungsverfahren in getrennten Hafteinrichtungen untergebracht würden.
Die Rechtsvertreter der vier noch in Eswatini befindlichen Abgeschobenen geben an, bisher keinen Kontakt zu ihnen herstellen zu können. Eswatini teilte jedoch mit, dass man daran arbeite, sie alle zu repatriieren.
Die Abschiebung von fünf „verkommenen Monstern“
Im Juli landete ein Abschiebeflug mit Migranten aus dem Jemen, Kuba, Laos, Vietnam und Jamaika in Eswatini. Der Flug war vom US-Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security) auf Grundlage der geänderten Vorschrift genehmigt worden, die es erlaubt, illegale Migranten in andere Länder als ihr Herkunftsland abzuschieben.
Die Regierung Trump konnte weiterhin Migranten abschieben, ohne ihnen die Möglichkeit einzuräumen nachzuweisen, dass sie aufgrund von Verfolgung oder Verletzungsgefahr Schutz suchten – dank eines Urteils des Obersten Gerichtshofs der USA vom Juni.
Tricia McLaughlin, Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums, bezeichnete die fünf abgeschobenen Personen in einem Beitrag auf X als „verkommene Monster“. (Quelle: Newsletter Businessinsider)