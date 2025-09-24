Kongos Präsident: „Trump verdient den Nobelpreis, wenn der Konflikt mit Ruanda endet“

Der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi sagte, US-Präsident Donald Trump hätte einen Friedensnobelpreis verdient, wenn es ihm gelänge, den seit mehr als 30 Jahren andauernden Konflikt zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo zu beenden.
Die USA hatten am 27. Juni ein Friedensabkommen vermittelt, das darauf abzielt, die angebliche Unterstützung Ruandas für die M23-Rebellenbewegung zu beenden, die den Osten des Kongos destabilisiert hat. Obwohl die Umsetzung bisher schleppend verläuft, zeigte sich Tshisekedi laut Bloomberg zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen Fortschritte erzielt werden.
Trump hat wiederholt auf seine Rolle bei der Förderung des Friedens zwischen Ruanda und dem Kongo hingewiesen und dies als Grund für eine Nobelpreis-Nominierung angeführt. „Dieser Konflikt dauert nun seit 30 Jahren an, und vier amerikanische Präsidenten haben es nicht geschafft, Frieden zu bringen. Wenn es Präsident Trump heute gelingt, dem ein Ende zu setzen, werde ich der Erste sein, der für ihn für den Nobelpreis stimmt“, sagte Tshisekedi.
Mineralien-für-Sicherheit-Initiative
Anfang dieses Jahres hatte Tshisekedi Washington gebeten, bei der Bekämpfung des Aufstands zu helfen – im Rahmen eines „Mineralien-für-Sicherheit“-Modells, das dem US-Deal mit der Ukraine nachempfunden ist. Trotz seiner Unterstützung für die US-Vermittlung „bedeutet das nicht, dass wir unsere Mineralressourcen versteigern werden“, sagte Tshisekedi vor Journalisten in New York.
Die Trump-Regierung hat signalisiert, dass eine solche Partnerschaft helfen könnte, kritische Rohstoffe für Technologie, Verteidigung und Energie zu sichern und gleichzeitig die Abhängigkeit von China in globalen Lieferketten zu verringern.
Separate Verhandlungen zwischen dem Kongo und der M23, die von Katar vermittelt werden, wurden laut Tshisekedi verschoben, nachdem israelische Angriffe auf Hamas-Führer in Doha Anfang dieses Monats die Gespräche unterbrochen hatten. Er fügte hinzu, dass die Verhandlungen bald wieder aufgenommen werden sollen.
Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Fokus
Über die Sicherheitslage hinaus konzentrieren sich die Gespräche zwischen den USA und dem Kongo auch auf wirtschaftliche Kooperation. Tshisekedi erklärte, dass der Kongo amerikanischen Investoren Beteiligungen an Bergbauprojekten sowie an Projekten für erneuerbare Energien anbietet – darunter auch am gigantischen Wasserkraftwerk Inga, das das Potenzial hat, das größte der Welt zu werden.
Sobald ein Abkommen mit den USA zustande gekommen sei, werde er ähnliche Vereinbarungen auch mit der Europäischen Union anstreben, so Tshisekedi. (Quelle: Newsletter Businessinsider)