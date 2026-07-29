EU startet weitere Mission in Afrika gegen Russlands 100-Milliarden-Dollar-Schattenflotte unter afrikanischen Flaggen

Als Reaktion auf Russlands sogenannte Schattenflotte, die unter afrikanischen Flaggen operiert, haben zwei Marineeinsätze der Europäischen Union (EU) ihre Aktivitäten in afrikanischen Gewässern ausgeweitet. Die EU-Seestreitkräfte übernehmen dabei die Aufgabe, nachrichtendienstliche Informationen über Russlands Schattenflotten-Operationen zu sammeln.

Russlands Schattenflotte

Russlands Schattenflotte ist ein Netzwerk aus älteren Öltankern und anderen Schiffen, die russisches Rohöl und Erdölprodukte transportieren. Diese Schattenflotte, die Schätzungen zufolge ein jährliches Geschäftsvolumen von rund 100 Milliarden US-Dollar bewegt, entstand als Reaktion auf die westlichen Sanktionen gegen den Kreml infolge des Krieges gegen die Ukraine.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 hat die internationale Gemeinschaft umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt, insbesondere gegen den Energiesektor.

Dadurch wurde der russische Energieexport erheblich eingeschränkt, sodass Moskau nach alternativen Wegen suchen musste, seine Öl- und Erdölprodukte weiterhin auf den Weltmarkt zu bringen.

Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, Schiffe der sogenannten Schattenflotte unter afrikanischen Flaggen registrieren zu lassen, um die Sanktionen zu umgehen.

Die Flotte arbeitet häufig mit undurchsichtigen Eigentümerstrukturen, wechselt regelmäßig Namen und Flaggen, schaltet ihre Ortungssysteme ab und nutzt Umladungen von Schiff zu Schiff, um die Herkunft ihrer Ladung zu verschleiern.

Als Reaktion darauf hat die EU beschlossen, eine Aufklärungsmission einzurichten, um entsprechende Aktivitäten in afrikanischen Gewässern zu überwachen.

EU startet Geheimdienstmission

Wie DefenseWeb berichtet, hat sich Mitte des Jahres die Operation Atalanta der Operation Aspides angeschlossen. Gemeinsam bilden sie nun den wichtigsten nachrichtendienstlichen Mechanismus der Europäischen Union zur Überwachung von schätzungsweise 400 bis 600 Schiffen.

Diese Überwachung gilt als besonders bedeutsam, da Präsident Wladimir Putin in hohem Maße auf die Einnahmen aus den Exporten von Rohöl und Kraftstoffen angewiesen ist.

Während einige Schätzungen von insgesamt bis zu 1.400 Schiffen der Schattenflotte ausgehen, haben die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten bislang Sanktionen gegen etwa 120 bis 180 Schiffe verhängt.

Die neue Mission gegen die Schattenflotte wurde bereits im Februar angekündigt, gleichzeitig mit der Verlängerung des Mandats der Operation Aspides um ein weiteres Jahr. Diese EU-Marinemission überwacht das Rote Meer, den Golf von Aden sowie den nordwestlichen Indischen Ozean.

Ein Sprecher der Europäischen Union erklärte gegenüber der Veröffentlichung, dass die Mandate der Operationen Aspides und Atalanta erweitert wurden. Sie umfassen nun neben den zum Schutz von Schiffen erforderlichen Daten auch die Sammlung von Informationen zur maritimen Lage über Waffenhandel und Schattenflotten in ihren jeweiligen Einsatzgebieten.

Über diese Entwicklungen werden offiziell das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), die Europäische Kommission, Interpol, die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol), die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) sowie weitere zuständige Organisationen informiert.

Die Operation Atalanta befindet sich inzwischen im 18. Jahr ihres Bestehens. Sie wurde ursprünglich eingerichtet, um Piraterie zu bekämpfen und Schiffe des Welternährungsprogramms (WFP) zu schützen, die Hilfslieferungen nach Südsudan und Somalia transportieren. Die Operation Aspides ist hingegen eine defensive maritime Sicherheitsmission. Sie kann bis zu drei Kriegsschiffe sowie Flugzeuge und Hubschrauber einsetzen, um Geleitschutz und weitere operative Aufgaben auf See wahrzunehmen. (Quelle: africa.businessinsider)