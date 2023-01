Fachkräftemangel: Frankreich will afrikanische Ärzt:innen und Gesundheitspersonal anlocken

Im Rahmen des Einwanderungsgesetzes möchte die Regierung von Emmanuel Macron afrikanische Ärzt:innen und Gesundheitsfachkräfte anlocken. Ziel ist es, die medizinische Desertifikation in Frankreich zu bekämpfen, aber auch frischen Wind in ein angespanntes Gesundheitssystem zu bringen, berichtet afrik.com.

Die französische Regierung unter der Leitung von Premierministerin Élisabeth Borne bereitet einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vor. Der Text, der gerade an den Staatsrat weitergeleitet wurde, ist in die Presse durchgesickert. Dieser Text enthält Bestimmungen enthalten sein, die es Frankreich ermöglichen werden, verstärkt auf ausländische, insbesondere afrikanische Gesundheitsfachkräfte zurückzugreifen. Eine potenziell gute Nachricht für französische Krankenhäuser, die zusammenbrechen. Aber sie könnte dem Gesundheitssystem auf dem Kontinent schaden.

Um leichter ausländische Ärzt:innen anzuziehen, lässt sich die französische Regierung einiges einfallen. Sie erwägt die Einführung einer Aufenthaltskarte für Gesundheitsfachkräfte, d.h. Ärzt:innen, Hebammen, Zahnärzt:innen oder Apotheker:innen. Der Aufenthaltstitel wird jedoch auf vier Jahre begrenzt sein.

Die Einstellung dieser Fachkräfte würde anhand von Dokumenten erfolgen, die von den französischen Ministerien für Inneres und Gesundheit zur Verfügung gestellt werden. Es ist ein Notfallverfahren mit vereinfachten Formalitäten vorgesehen. Die ausländische Gesundheitsfachkraft, die nach Frankreich kommen würde, könnte auch ihre Familie mitbringen.

Der Text des Entwurfs für ein Einwanderungsgesetz wird jetzt im Januar dem Ministerrat vorgelegt. Dann wird er im Senat und in der Nationalversammlung beraten.

Dabei haben manche Länder Afrikas ähnliche Probleme wie Frankreich: in Marokko, einem der afrikanischen Länder, das die meisten Ärzte ausbildet, wird die Gefahr eines Mangels an Gesundheitsfachkräften sehr ernst genommen. Zahlreiche Abgänge von Ärzten in den letzten Jahren haben das System bereits geschwächt. Die Regierung möchte die Gehälter erhöhen, um die Gesundheitsfachkräfte zum Verbleib im Königreich zu motivieren.

(Symbolfoto: Ashkan Forouzani on Unsplash)