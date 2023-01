Kamerun: Die amerikanische Green Card, „eine andere Form der Sklaverei“

Die Green Card-Lotterie ermöglicht es jedes Jahr mehr als 50.000 Menschen, in den Genuss des wertvollen Sesams zu kommen: einer Aufenthaltsgenehmigung für zehn Jahre. Das Prinzip für Afrikaner im Allgemeinen und Kameruner im Besonderen ist einfach. Es genügt, sich auf die spezielle Website zu begeben, die das Staatssekretariat der Regierung ins Netz stellt. Nur sind einige davon überzeugt, dass es sich dabei um eine neue Form der Sklaverei handelt.

Heutzutage wird sie von vielen Afrikanern aus allen Schichten als der schnellste Weg angesehen, um in die USA zu emigrieren. Daher kommt es zu einer starken Mobilisierung, wenn die Kampagne gestartet wird. In den Internetcafés und anderen für die Registrierung eingerichteten Orten drängen sich die Menschen, um sich zu registrieren. Es ist allgemein bekannt, dass es sehr schwierig ist, legal in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Die meisten legalen Neuankömmlinge kommen über die Familiennachzug, insbesondere über die Ehe, und nur wenige über ein Unternehmen, da dies langwierige und teure Verfahren sind.

Die Green Card, „eine andere Form der Sklaverei“

Es gibt immer ein Dutzend legale Wege. Am einfachsten ist es, sehr reich zu sein: Dann sind Sie überall auf der Welt willkommen! Am besten ist es, einen Beruf zu haben, der auf der Liste der Berufe steht, für die die Amerikaner bereit sind, einen Ausländer einzustellen.

Aber nicht alle stehen der Green Card begeistert gegenüber: „Ich sehe in dieser Lotterie eine andere Form der Sklaverei und/oder einen massiven Braindrain aus Kamerun im Besonderen und aus Afrika im Allgemeinen. Und das Schweigen der Regierenden scheint eine Komplizenschaft zu sein. Vielleicht ist für sie die Abwanderung dieser klugen Köpfe, zu denen Ingenieure aller Art, Ärzte, Lehrer, Anwälte, bekannte Sportler usw. gehören, eine „gute Art, um sie loszuwerden“, um nicht zu sagen: „Die US-Regierung nimmt ihnen einen großen Stein aus dem Schuh“, sagt eine Studentin.

„Angesichts dieser Situation, die ich als unehrenhaft bezeichnen würde, stellt sich die Frage, wie sich unser Kontinent weiterentwickeln soll, wenn man bedenkt, dass Afrika vor zahlreichen Herausforderungen steht, darunter das Bevölkerungswachstum, ökologische Herausforderungen, politische Herausforderungen und die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung, nicht zu vergessen die schlechte Regierungsführung, die die Entwicklung wirtschaftlicher Aktivitäten behindert, und auch die Unfähigkeit der politischen Systeme Afrikas, Partizipation, Protest und Machtteilung zu ermöglichen“, fügt sie hinzu.

Nach Angaben der US-Diplomatie veranstalten die USA jedes Jahr eine Verlosung, bei der 55.000 Glückliche die Green Card erhalten. Diese bietet viele Vorteile. Der Gewinner der Green Card-Lotterie kann alle Vorteile und Vergünstigungen eines dauerhaften amerikanischen Einwohners genießen, einschließlich Gesundheit, Arbeit und auch alle Bildungsmöglichkeiten. Der Gewinner kann auch die US-Staatsbürgerschaft annehmen, wenn er dies nach fünf Jahren wünscht. Sie verlangt aber auch bestimmte Gegenleistungen, wie z. B. die Zahlung von Steuern in den USA. Der Zweck der Visa-Lotterie besteht darin, dass die US-Regierung allen Personen, die in den USA leben möchten, die Möglichkeit bietet, dies zu tun, sofern sie bestimmte Anforderungen erfüllen.

Die Verlosung wird mithilfe eines computergestützten Zufallssystems durchgeführt und bietet allen Bewerbern die gleiche Chance, ausgewählt zu werden. Ein Prozess, über den das US-Außenministerium streng wacht. In Kamerun waren die Anmeldungen für die Greencard-Lotterie kostenlos und vom 5. Oktober bis zum 8. November 2022 geöffnet. Nun beten alle, dass sie zu den Ausgelosten gehören werden – auch diejenigen, die nie oder selten in die Kirche gehen. (afrik.com, Foto: ESTA USA)