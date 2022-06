Frankreich: Rachel Kéké, Zimmermädchen aus der Côte d’Ivoire, zur Abgeordneten gewählt

Sie ist eine der Überraschungen der französischen Parlamentswahlen am Sonntag, den 19. Juni 2022. Rachel Kéké, die 1974 in der Gemeinde Abobo, nördlich von Abidjan, in der Elfenbeinküste geboren wurde, ist gerade zur Abgeordneten des Departements Val-de-Marne gewählt worden. Sie wird in den nächsten Tagen in die französische Nationalversammlung einziehen.

Rachel Kéké, Mutter von fünf Kindern, die im Jahr 2000 nach Frankreich kam und 2015 eingebürgert wurde, ist eine der neuen Figuren in der französischen Nationalversammlung. Sie wurde gerade im 7. Wahlbezirk des Val-de-Marne in der Region Paris gegen die ehemalige Sportministerin Roxana Maracineanu gewählt. Die 47-jährige Franko-Ivorerin gewann für die Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, ein Zusammenschluss von Linksparteien).

Rachel Kéké wurde 2019 bekannt, als sie eine der führenden Köpfe des großen Streiks der Zimmermädchen im Hotel Ibis Batignolles in Paris war, der 22 Monate lang von 2019 bis 2021 dauerte.

Rachel Kéké bezeichnet sich selbst als Kriegerin. Sie, die die Schule in der Grundschule abgebrochen hat, wird, wie sie erklärt, die Unsichtbaren der Republik repräsentieren: „Ich bin die Stimme der Stimmlosen. Ich bin Zimmermädchen, Putzfrau, Sicherheitsbeamtin, Pflegerin, Haushaltshilfe: Ich bin all diese unsichtbaren Berufe. Und in der Nationalversammlung werden diese Berufe sichtbar sein“. (Quelle: afrik.com)