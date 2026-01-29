Gabun: Marabouts, fingierte Festnahme und 305.000 Euro: die Erpressung, der Ex-Ministerin und Bongo-Kusine Nicole Asselé zum Opfer fiel

Symbolbild

Als Kusine ersten Grades des gestürzten Ex-Präsidenten Ali Bongo und ehemalige Sportministerin soll Nicole Asselé 2020 ins Visier eines kamerunischen Betrügernetzwerks geraten sein, das sie in eine Falle lockte, indem es ihr vorgaukelte, sie könne die First Lady Sylvia Bongo Ondimba durch mystische Praktiken „beseitigen“. Die Erpressung dauert bis heute an – just zu einem Zeitpunkt, an dem in Libreville der Prozess gegen die ehemalige First Lady und ihren Sohn zu Ende gegangen ist.

Die Festnahme von Hervé Parfait Mbapou im Januar 2026 in Kamerun wirft ein Schlaglicht auf die Hintergründe einer Erpressungsaffäre, die die Spannungen innerhalb des engsten Machtzirkels des Bongo-Regimes offenlegt. Im Zentrum des Skandals steht Nicole Asselé, Ärztin im Rang einer Oberstin der gabunischen Armee, ehemalige Sportministerin (2017–2023) und Cousine ersten Grades des früheren Präsidenten. Sie wurde Ziel eines strukturierten Betrügernetzwerks, das ihren „Konflikt“ mit Sylvia Bongo Ondimba ausnutzte, um ihr Hunderte Millionen CFA-Francs zu erpressen.

Nach Informationen, die Jeune Afrique am 17. Januar 2026 veröffentlichte, reicht die Affäre bis in den Juli 2020 zurück – eine Zeit, in der Nicole Asselé unter den Folgen eines Zerwürfnisses mit dem innersten Machtzirkel litt. 2019 war sie innerhalb von nur 48 Stunden unter „spektakulären“ Umständen von ihren Posten entbunden worden. Diese brutale Absetzung wurde weithin als Folge eines internen Konflikts mit Sylvia Bongo Ondimba wahrgenommen.

Diese Verwundbarkeit soll ein in Douala ansässiger kamerunischer Politiker, der als ehemaliger Vertrauter des gabunischen Präsidenten dargestellt wird, ausgenutzt haben. Er tat sich mit einem Oberstleutnant namens Dieudonné Bialo zusammen. Das Vorgehen beruhte auf einer zynischen Manipulation. Der Politiker „berief sich auf Beziehungen zu beninischen Marabouts, die angeblich in der Lage seien, den gabunischen Präsidenten zu beeinflussen“, heißt es in der Anzeige, über die Jeune Afrique berichtet. Er habe ihr die Möglichkeit in Aussicht gestellt, durch okkulte Praktiken die First Lady Sylvia Bongo Ondimba „zu eliminieren“. „Geld wurde entgegengenommen, ohne dass jemals irgendeine reale Handlung unternommen wurde“, präzisiert derselbe Hinweisgeber, der angibt, „in der Vergangenheit“ in diese Machenschaften verwickelt gewesen zu sein, und sich deshalb an den kamerunischen beigeordneten Minister bei der Präsidentschaft für Verteidigung, Joseph Beti Assomo, gewandt habe.

Eine Inszenierung, um die Ministerin in die Falle zu locken

Am 16. Juli 2020 schnappt die Falle zu. Der Politiker inszeniert eine fingierte Festnahme im Hilton-Hotel in Yaoundé, die breit in den sozialen Netzwerken verbreitet wird. Wenige Tage später kontaktiert ein Gendarm die Ministerin und teilt ihr mit, dass „belastendes Material, das sie in einen versuchten Mord an der First Lady verwickelt“, im Telefon der festgenommenen Person gefunden worden sei. In Panik versucht Nicole Asselé zu verhandeln. Die ursprünglich geforderte Summe von einer Milliarde CFA-Francs (ca. 1,5 Mio. Euro) wird nach zähen Verhandlungen auf die Hälfte reduziert. Um den Druck zu erhöhen, werden zwei Komplizen gefilmt – gefesselt, mit Waffen in ihrer Nähe. „Die Bilder wurden der Ministerin geschickt; sie erkannte den Politiker und geriet noch stärker in Panik“, heißt es in dem Artikel von Jeune Afrique.

In diesem Moment tritt Hervé Parfait Mbapou auf den Plan, der sich als hoher Offizier ausgibt. Er führt zwei Tage lang die Verhandlungen. Doch das Netzwerk beginnt zu bröckeln, und gegenseitige Drohungen folgen. Schließlich wird eine „Einigung“ über 200 Millionen CFA-Francs (305.000 Euro) erzielt, die als eine Art „Trostpreis“ dargestellt werden.

Heute soll die ehemalige Ministerin erneut unter Druck stehen – vor und während des Prozesses gegen Sylvia Bongo und Noureddin Bongo, der vom 10. bis 18. November 2025 in Libreville stattfand. Sie erhalte „anonyme Anrufe“, in denen mit der Enthüllung des angeblichen Mordversuchs an der ehemaligen First Lady gedroht werde. Die Ironie der Geschichte: Nicole Asselé hatte sich 2025 öffentlich zu Wort gemeldet, um die Bilanz von Ali Bongo zu verteidigen und die aus ihrer Sicht unerbittliche Verfolgung des ehemaligen Präsidenten anzuprangern. Sie präsentiert sich als Verfechterin des Zusammenlebens und ruft zur nationalen Versöhnung auf, statt den früheren Staatschef an den Pranger zu stellen. Gerade „angesichts ihrer Verwundbarkeit und der anhaltenden Erpressung“ habe sie schließlich die kamerunischen Behörden eingeschaltet und damit das Ausmaß eines transnationalen Netzwerks offengelegt, das es verstand, die Rivalitäten an der Spitze der gabunischen Macht auszunutzen.

Die kamerunischen Behörden müssen nun Hervé Parfait Mbapou und den Oberstleutnant Dieudonné Bialo vernehmen, um dieses grenzüberschreitende Erpressungsnetzwerk zu zerschlagen. Auch die Identifizierung und Festnahme des kamerunischen Politikers, der als mutmaßlicher Drahtzieher gilt, ist unerlässlich. Über die juristische Aufarbeitung hinaus wirft diese Affäre die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Yaoundé und Libreville im Kampf gegen Netzwerke auf, die politische Übergangsphasen ausnutzen, um ihre Machenschaften fortzusetzen.

(Quelle: gabonreview)