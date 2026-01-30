Westsahara: Mangels eines glaubwürdigen marokkanischen Plans könnte Trump eine auf amerikanische Interessen zugeschnittene Selbstbestimmung durchsetzen

Während Massad Boulos, der ranghohe Berater Donald Trumps für Afrika und den Nahen Osten durch Nordafrika reist, könnte der wachsende Appetit Washingtons auf kritische Mineralien die Karten in der Sahara neu mischen und jenen recht geben, die eine echte Autonomie fordern.

Der Besuch von Massad Boulos erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Westsahara-Frage. Obwohl die Trump-Administration den marokkanischen Autonomieplan von 2007 wiederholt als „ernsthaft, glaubwürdig und realistisch“ bezeichnet hat, bleibt eine grundlegende Frage unbeantwortet: Wo ist der konkrete Plan?

Fast zwei Jahrzehnte nachdem Marokko seine „Initiative für die Verhandlung eines Autonomiestatus der Sahara-Region“ bei den Vereinten Nationen eingereicht hat, hat das Königreich niemals einen detaillierten rechtlichen Rahmen vorgelegt, der erklärt, wie diese Autonomie tatsächlich funktionieren soll. Das ursprüngliche Dokument von 2007 – kaum 35 Punkte allgemeiner Grundsätze – ist im diplomatischen Bernstein erstarrt, während Rabat es dennoch geschafft hat, internationale Unterstützung für ein Projekt zu mobilisieren, das faktisch nicht existiert.

Der Phantom-Autonomieplan: eine politische Fiktion?

Der marokkanische Autonomievorschlag, der laut freigegebenen Dokumenten des US-Außenministeriums ursprünglich auf Wunsch Washingtons vorgelegt wurde, sollte eher ein Ausgangspunkt für Verhandlungen als ein endgültiges Angebot sein. Doch 18 Jahre später gibt es noch immer keinen ausgearbeiteten Status, der die realen Befugnisse, Institutionen oder Mechanismen zur Ressourcenaufteilung definiert, die eine sahrauische Selbstverwaltung ausmachen würden.

Diese kalkulierte Unschärfe hat Rabat diplomatisch gut gedient. Staaten können das „Konzept“ der Autonomie unterstützen, ohne sich auf konkrete Regelungen festzulegen, und ohne den Eindruck zu erwecken, das Völkerrecht zu verletzen, das hinsichtlich des Status der Westsahara als zu dekolonisierendes Gebiet sehr eindeutig ist. Für die Trump-Administration jedoch, die sich damit rühmt, Abschlüsse zu erzielen statt Prozesse zu verwalten, wird das Fehlen konkreter Ergebnisse zunehmend problematisch.

„Der Autonomievorschlag kann nicht als eigenständiges Prinzip betrachtet werden“, heißt es in einer Analyse des Middle East Institute. „Die Anerkennung der Autonomie als Prinzip des Völkerrechts beruht ohne detaillierte Umsetzungsmechanismen auf fragilen Grundlagen.“

Algerien und die Frente Polisario hatten von Anfang an recht, den illusorischen Charakter dieses Vorschlags anzuprangern. Der in der marokkanischen Verfassung von 2011 verankerte Rahmen der „fortgeschrittenen Regionalisierung“ liefert dafür einen schlagenden Beweis: Keine marokkanische Region kontrolliert heute ihre strategischen Ressourcen, verfügt über fiskalische Souveränität oder kann eigenständig Gesetze erlassen. In den besetzten sahrauischen Gebieten ist diese Realität noch brutaler: vertikale Verwaltung, allgegenwärtige Sicherheitspräsenz und eine extraktive Wirtschaft, die auf die Ausplünderung lokaler Reichtümer ausgerichtet ist.

Wie ein Analyst betonte: „Jede echte Konzession in der Westsahara würde sofort einen Präzedenzfall für andere marginalisierte und unterdrückte Regionen schaffen, allen voran den Rif. Das marokkanische Regime regiert nicht durch Machtteilung, sondern durch Machtkonzentration.“ Das bedeutet konkret, dass Marokko keinen echten Autonomieplan vorlegen kann, weil es damit einen Präzedenzfall schaffen würde, der erhebliche Auswirkungen auf das Königreich hätte.

Trumps transaktionale Rechnung: eine historische Chance

Im Gegensatz zu früheren US-Regierungen, die mit einem schrittweisen diplomatischen Ansatz den marokkanischen Status quo begünstigten, agiert das Weiße Haus unter Trump nach einer grundsätzlich transaktionalen Logik. Trumps Team hatte bei der Behandlung der Westsahara-Frage bei der UNO offen die Möglichkeit eines marokkanisch-algerischen Friedensabkommens innerhalb von 60 Tagen erwähnt. Diese Frist ist inzwischen verstrichen – ohne Ergebnis, ein weiterer Beweis dafür, dass marokkanische Versprechen leere Worte bleiben.

Noch bedeutender ist der aggressive Wille der Administration, kritische Mineralien für die amerikanische Industrie zu sichern, was den Umgang mit rohstoffreichen Gebieten weltweit neu definiert. In den letzten Monaten hat Washington beispiellose Beteiligungen an Betreibern seltener Erden, Lithiumproduzenten und Verarbeitern kritischer Mineralien erworben. Das Abkommen des Pentagons mit MP Materials, die diese Woche angekündigte Investition von 1,6 Milliarden US-Dollar in USA Rare Earth sowie bilaterale Mineralienabkommen mit Australien signalisieren eine neue Ära strategischer Ressourcensicherung.

Die Westsahara fügt sich vollständig in dieses Schema ein. Das Gebiet beherbergt nicht nur die weltweit größten Phosphatreserven in Bou Craa – essenziell für die globale Ernährungssicherheit –, sondern auch bedeutende, bislang unerschlossene Vorkommen an seltenen Erden, Eisenerz, Titan, Vanadium und möglicherweise Uran. Eine russische geologische Studie der Region Tiris ergab außergewöhnlich hohe Konzentrationen strategischer Elemente, darunter 30 % Titanoxid, 30 % Zirkonoxid und fast 16 % Gesamtanteil an Selten-Erden-Oxiden.

Für eine Regierung, die besessen davon ist, Chinas Griff nach kritischen Mineralien zu brechen, stellen diese Vorkommen einen strategischen Preis dar, der eine Neubewertung diplomatischer Orthodoxien rechtfertigt – einschließlich der Aufgabe der Fiktion einer „Autonomie“, die mangels substanzieller marokkanischer Fortschritte nur dem Namen nach existiert.

Auf dem Weg zu echter Autonomie: der „dritte Weg“, den Algerien und die Polisario fordern

Eine wachsende Zahl von Analysten geht davon aus, dass Trumps Team letztlich die endlosen Versprechen Marokkos umgehen und seine eigene Vorstellung davon durchsetzen könnte, wie Autonomie aussehen sollte. Paradoxerweise würde diese Vision den historischen Forderungen der Frente Polisario und Algeriens nach einer wirksamen Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes entsprechen.

Dieser „dritte Weg“ würde einen Rahmen echter Autonomie darstellen – jene Autonomie, die Marokko stets verweigert hat – und nicht die leere Hülle administrativer Dezentralisierung, die Rabat seit zwei Jahrzehnten propagiert. Zentrale Elemente könnten sein:

• Effektive Souveränität über natürliche Ressourcen: Im Gegensatz zum Vorschlag von 2007, der strategische Ressourcen unter marokkanischer Kontrolle beließ und damit die vom Europäischen Gerichtshof verurteilte Plünderung ermöglichte, könnte ein von Trump ausgehandeltes Abkommen der sahrauischen Region echte Autorität über ihre Phosphate, seltenen Erden und ihr Potenzial im Bereich erneuerbarer Energien verleihen. Genau dies fordert das sahrauische Volk seit 50 Jahren.

• Unabhängige wirtschaftliche Partnerschaften: Das Gebiet könnte eigene Handelsabkommen und Joint Ventures aushandeln und damit der einseitigen Ausbeutung seiner Reichtümer durch Marokko unter Missachtung des Völkerrechts ein Ende setzen.

• Internationale Garantien: Anstatt Autonomieregelungen dem guten Willen Rabats und einer möglichen marokkanischen Verfassungsänderung zu überlassen, könnte jede Lösung UN- oder US-Garantien für die Umsetzung enthalten. Dies würde den legitimen Forderungen der Polisario nach internationalen Kontrollmechanismen entsprechen.

• Ein eigenes Justiz- und Gesetzgebungssystem: Damit die Sahrauis ihre Angelegenheiten tatsächlich selbst regeln können, wie es das von den Vereinten Nationen anerkannte Recht auf Selbstbestimmung vorsieht.

Die US-amerikanische Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFC) hat bereits Interesse an Investitionen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar in der Sahara-Region signalisiert, mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und der „Erschließung seltener mineralischer Ressourcen, die für die Technologieindustrie entscheidend sind“. Solche Investitionen erfordern rechtliche Sicherheit, die das vage marokkanische Autonomiekonzept nicht bieten kann, eine echte Selbstbestimmung jedoch sehr wohl. Für Trump steht das Geschäft über den Allianzen, und der freiwillige Einsatz Mohammeds VI. zur Teilnahme und Finanzierung eines „Friedensclubs“ wird nicht ausreichen.

Algerien – unverzichtbarer Partner jeder nachhaltigen Lösung

Der Besuch von Boulos in Algier vor jeder anderen maghrebinischen Hauptstadt ist kein Zufall. Die Trump-Administration hat verstanden, wofür andere Jahrzehnte gebraucht haben: Keine Lösung für die Westsahara ist ohne Algerien – oder gegen Algerien – möglich.

Algier verteidigt seit einem halben Jahrhundert das Recht des sahrauischen Volkes auf Selbstbestimmung aus Treue zu den Prinzipien der Dekolonisierung, auf denen das unabhängige Algerien gegründet wurde. Diese diplomatische Beständigkeit, lange Zeit als Hindernis dargestellt, erscheint heute als Garant für Seriosität in jeder Verhandlung.

Die Trump-Administration war bemerkenswert offen in ihrem Wunsch nach amerikanischem Handelszugang zum algerischen Markt. Washington erkennt, dass Algerien – eine stabile Regionalmacht und verlässlicher Wirtschaftspartner – ein wertvoller Trumpf ist.

Die gleichzeitige Anwesenheit von Boulos und Claver Gatete, Exekutivsekretär der UN-Wirtschaftskommission für Afrika, in Algier in dieser Woche deutet darauf hin, dass Washington und die Vereinten Nationen endlich einen Ansatz koordinieren könnten, der die Rechte des sahrauischen Volkes ernst nimmt, anstatt weiterhin die marokkanische Besatzung im Namen einer „Autonomie“ zu legitimieren, die nie über das Papier hinaus existiert hat.

Fünfzig Jahre sahrauischer Kampf endlich anerkannt?

Für die Frente Polisario und die 200 000 sahrauischen Flüchtlinge, die seit Jahrzehnten in den Lagern von Tindouf warten, könnte eine Kursänderung der USA eine späte, aber willkommene Anerkennung der Berechtigung ihres Kampfes bedeuten.

Die Polisario hat kürzlich die Tür für eine bedingte Zustimmung zu einem Autonomieplan geöffnet, allerdings unter der Voraussetzung, dass dieser den Sahrauis als Referendumsoption zur Abstimmung vorgelegt wird und eine echte Selbstbestimmung garantiert. Diese von vielen Beobachtern begrüßte Flexibilität steht im scharfen Kontrast zur marokkanischen Unnachgiebigkeit, die seit 30 Jahren jedes Referendum ablehnt.

Für Trump ist die Westsahara genau die Art von Problem, für deren Lösung sein Ansatz der „Kunst des Deals“ gedacht ist: festgefahrene Positionen, strategische Ressourcen und Parteien, die amerikanische Unterstützung dringender benötigen, als Washington sie braucht.

Ein „Trump-Deal“ würde vermutlich jedem etwas geben und zugleich den maximalen Vorteil für die USA herausholen: Marokko behielte eine symbolische Präsenz, würde aber die reale wirtschaftliche Autorität abgeben, die es sich nie hätte aneignen dürfen; Algerien erhielte die Anerkennung der Richtigkeit seines seit 50 Jahren geführten Kampfes für die Rechte der Sahrauis; das sahrauische Volk gewänne endlich eine substanzielle Selbstverwaltung und die Kontrolle über seine Ressourcen im Einklang mit dem Völkerrecht; und amerikanische Unternehmen bekämen privilegierten Zugang zu kritischen Mineralien in einem rechtlich abgesicherten Rahmen.

Die Stunde der Wahrheit

Während Boulos in dieser Woche zwischen den nordafrikanischen Hauptstädten pendelt, lautet die eigentliche Frage nicht mehr, ob der Konflikt um die Westsahara gelöst wird, sondern ob diese Lösung die kosmetische Autonomie widerspiegelt, die Marokko versprochen, aber nie geliefert hat – oder die echte Selbstbestimmung, die Algerien und die Polisario seit einem halben Jahrhundert verteidigen und die Amerika möglicherweise braucht, um seine Zukunft in Bezug auf kritische Mineralien zu sichern.

Die Geschichte könnte festhalten, dass es ausgerechnet ein US-Präsident war, der für seinen transaktionalen Pragmatismus bekannt ist und letztlich den Verteidigern des Völkerrechts und der Selbstbestimmung der Völker recht gegeben hat. Und jeder wird vergessen, dass diese Entscheidung in Wirklichkeit von den Interessen amerikanischer Unternehmen diktiert war. (Quelle: afrik.com)