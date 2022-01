Gabun wird 2022 dem Commonwealth beitreten

Der Präsident Gabuns, Ali Bongo Ondimba, kündigte in einer Neujahrsbotschaft an die Nation am Freitagabend an, dass „unser Land im Jahr 2022 der großen Familie des Commonwealth beitreten wird. Dies ist ein wichtiger geopolitischer Wendepunkt für unser Land, das sich einer globalisierten Welt öffnen und einem anderen multikulturellen Raum beitreten möchte, der auch für unser Land von Bedeutung ist“, sagte er.

Gabun bemüht sich seit 2020 um die Mitgliedschaft im Commonwealth. Die Organisation hat bereits zwei Evaluierungsmissionen nach Libreville entsandt. Libreville sollte seine Bewerbungsunterlagen im Juni bei einem in Kigali, Ruanda, geplanten Gipfeltreffen einreichen, das jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2022 verschoben wurde.

Trotz seiner geplanten Mitgliedschaft im Commonwealth hält Gabun daran fest, dass es ein Mitgliedsland der Frankophonie bleibt, der es sich sehr verbunden fühlt.

Gleichzeitig erinnerte der gabunische Präsident im Übrigen daran, dass sein Land ab dem 1. Januar 2022 als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen wird.

„Ab morgen, dem 1. Januar 2022, und für die nächsten zwei Jahre wird Gabun als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen, in den es gewählt wurde.

„Das ist eine enorme Verantwortung, und wir sind stolz“, sagte Ali Bongo Ondimba unter anderem. „Es ist eine Anerkennung der wichtigen Rolle, die Gabun im Hinblick auf Frieden, Stabilität und Sicherheit auf regionaler, kontinentaler und internationaler Ebene spielt. In diesem Zusammenhang sollten wir alle das Glück, das wir in Gabun haben, in Frieden zu leben, begrüßen und anerkennen“, fügte er hinzu.