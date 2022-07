Gerechte Strafe? Berüchtigter Trophäenjäger Riaan Naude in Südafrika erschossen

Riaan Naude, ein Trophäenjäger in Südafrika, der dafür bekannt war, dass er „stolz“ Bilder von sich mit unschuldigen Tieren zeigte, die er für den so genannten „Sport“ erlegt hatte, wurde erschossen, berichtet das Portal worldanimalnews. Naudes „Unternehmen“ Pro Hunt Africa hat vielen bedrohten und gefährdeten Tierarten in ganz Südafrika das Leben genommen.

Umweltschützer Julio César Martínez teilte die Nachricht Anfang der Woche auf seinem Twitter-Account. „Der Jäger, der Dutzende von Wildtieren getötet hat, Riaan Naude, wurde in seinem Auto getötet, als er auf der Jagd war“, twitterte Martinez. „Er wurde mit einem Kopfschuss in Limpopo, Südafrika, gefunden.“

Berichten zufolge wurde der leblose Körper von Naude neben seinem Auto gefunden. Naude war in der Nähe von Mokopane von der Straße abgekommen, weil sein Fahrzeug überhitzt war. In seinem Fahrzeug wurden außerdem Jagdgewehre, Kleidung, Wasser, Whiskey und Schlafanzüge gefunden.

Das Motiv für den Mord an Naude ist zwar noch nicht bekannt, aber es wird gemunkelt, dass die Einheimischen einen großen Hass auf den Jäger empfanden, der so viele Tiere sinnlos getötet hatte.

Dies spiegelt sich in den zahlreichen Kommentaren wider, mit denen auf die Nachricht von der Ermordung von Naude reagiert wurde. Viele sprachen von „Karma“, während einer bemerkte, dass „der Gerechtigkeit endlich Genüge getan wurde.“