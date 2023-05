Geschmack und Gewissen in Kombination: Fairer Schokoladengenuss direkt aus Afrika

AFRICA live macht keine Werbung, keine nervigen Popups oder bezahlte Artikel auf unserem Portal – das ist unser Anspruch, den unsere Leser:innen gewiss auch schon festgestellt haben! Aber manchmal werden wir schwach, wenn es um faire Produkte direkt aus Afrika geht. So auch im Fall des Berliner Startups Manuyoo, wo ab sofort verschiedene Sorten der Bean-to-Bar-Schokolade von Afrikoa erhältlich sind, denn diese kann man mit gutem Gewissen kaufen.

Schokolade von Afrikoa ist ein afrikanisches Gesamtkunstwerk: In der südafrikanischen Produktionsstätte werden Kakao aus Tansania, Zucker und Mandeln aus Südafrika und Kaffee aus Ruanda verarbeitet. Daraus entstehen Köstlichkeiten wie Vollmilch-Nuss, Hafermilch, Zartbitter und die vegane halbsüße Zartbitter-Schokolade, die u.a. mit dem Great Taste Award ausgezeichnet wurde. Erhältlich sind die feinen Süßwaren im Webshop von Manuyoo. Das Berliner Start-up fördert junge afrikanische Unternehmen bei ihrem Einstieg in den deutschen Markt und hat Afrikoa jetzt in sein Programm aufgenommen.

„Bei Afrikoa stimmt beides: Geschmack und Gewissen“, sagt Jan-Marc Lischka, Geschäftsführer von Manuyoo. „Die Schokoladensorten können problemlos mit etablierten Marken aus Belgien oder der Schweiz mithalten. Im Gegensatz zu diesen profitieren von der Herstellung aber keine multinationalen Großkonzerne, sondern kleinbäuerliche Betriebe in verschiedenen afrikanischen Ländern. Zusätzlich werden dort qualifizierte Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Das passt zu unserem Konzept ‚Trade not Aid‘: Wir wollen nämlich den Handel mit kleinen und mittleren afrikanischen Unternehmen fördern und dadurch die Wirtschaft stärken.“

Zwar werden weltweit zwei Drittel aller Kakaobohnen in Afrika angebaut – doch verarbeitet werden sie fast immer in Europa und Amerika. Das südafrikanische Unternehmen Afrikoa gehört damit zu den wenigen Anbietern von Bean-to-Bar-Schokolade, d.h. zu den Schokoladenproduzenten, die Kakaobohnen direkt vor Ort verarbeiten. Afrikoa verwendet ausschließlich hochwertige Rohstoffe aus lokalem Anbau wie z.B. biologischen Kakao und unraffinierten Rohrzucker. Die Produktion ist sehr aufwendig. So hat die preisgekrönte halbsüße Schokolade mit 55 Prozent Kakaoanteil eine ausgedehnte Conchierzeit, das heißt, sie wird besonders lange gerührt. Dadurch wird die Schokolade samtig weich und der Geschmack ist milder als bei dunkler Schokolade üblich. Zugleich ist sie weniger süß als klassische Milchschokolade.

Im Webshop von Manuyoo können verschiedene Sorten der hundertprozentig fairen Bean-to-Bar-Schokolade von Afrikoa bestellt werden: Zartbitter mit 70 Prozent Kakaoanteil, halb-süße Zartbitter mit 55 %, vegane Hafermilch, Zartbitter mit Mandeln, Zartbitter mit Kaffee sowie Vollmilch mit Haselnüssen. Die Preise betragen 5,99 je 100 Gramm Tafel (zuzüglich Versandkosten). Bestellungen bei Manuyoo sind ab 50 Euro Gesamtwert versandkostenfrei.

Weitere Informationen und Bestellungen HIER auf der Website von Manuyoo.

Über Manuyoo

Das Berliner Start-up Manuyoo macht das Potenzial der 55 Staaten Afrikas erlebbar: Menschen lernen auf der Plattform junge afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer kennen sowie ihre nachhaltig gefertigten, außergewöhnlichen Produkte in angesagtem Design. Nach dem Motto „Trade not Aid“ bildet Manuyoo einen Marktplatz vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Das Team von Manuyoo selbst ist stolz auf seine Vielfalt und auf beiden Kontinenten fest verwurzelt.