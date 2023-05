Von Äthiopien in den Sudan: „Wir haben Sicherheit gesucht, stattdessen sind wir wieder in einem Konflikt gefangen.“

Ärzte ohne Grenzen, 16.05.2023: „Wir haben Angst“, berichtet Moulay Alm Asmlash aus Äthiopien. „Wir sind vor dem Krieg in unserer Heimat in den Sudan geflohen, aber jetzt ist die Lage hier auch schwierig. Die meisten Organisationen haben aufgrund der Gewalt und der Kämpfe ihre Arbeit eingestellt. Ich habe Angst, dass auch Ärzte ohne Grenzen gezwungen sein könnte, das Geflüchteten Camp zu verlassen, in dem wir leben. Das ist für uns die einzige Möglichkeit, medizinische Versorgung zu erhalten.“

Der 53-jährige Vater litt lange Zeit an Diabetes und suchte unser Krankenhaus im Geflüchteten-Camp in Um Rakuba auf, um sich behandeln zu lassen. Seither werden er und seine Familie regelmäßig in unserem Krankenhaus behandelt.

Die Bevölkerung lebt in Lebensgefahr

Seitdem am 15. April im Sudan Kämpfe ausgebrochen sind, ist die Lage für die Bevölkerung lebensbedrohlich. Unsere Teams sind vor Ort und leisten weiter Nothilfe: Wir versorgen Verwundete in Nord-Darfur notfallmedizinisch, spenden Hilfsgüter an Gesundheitseinrichtungen in Khartum, setzen die medizinische Versorgung in Zentral- und West-Darfur sowie im Bundesstaat Blauer Nil fort und reagieren auf Notfälle im Bundesstaat al-Dschasira.

Insbesondere bemühen wir uns, schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen zu helfen, wie etwa Binnenvertriebenen und Geflüchteten aus den Nachbarländern, die nun im Sudan in eine weitere Gewaltspirale geraten sind. Die anhaltenden Kämpfe haben zu einer regelrechten Vertreibungskrise geführt.

4 Millionen Menschen sind im Sudan auf der Flucht

Der Sudan beherbergt mehr als eine Million Menschen aus Nachbarländern wie dem Südsudan und Äthiopien. Die meisten von ihnen waren bereits vor der Gewalt in ihrer Heimat geflohen. Für sie ist es nun noch schwieriger geworden, mit dem Leben als Geflüchtete zurechtzukommen.

Familien, die bereits vorher vor großen Herausforderungen standen, kämpfen jetzt einmal mehr ums Überleben und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) hat sich die Zahl der Binnenvertriebenen innerhalb einer Woche verdoppelt – inzwischen sind es mehr als 700.000 Menschen. Zusammen mit den zuvor bereits vertriebenen 3,7 Millionen Menschen, sind jetzt mehr als 4 Millionen Menschen im Sudan auf der Flucht.

Die Versorgung muss aufrechterhalten werden! Im Bundesstaat al-Kadarif bieten wir in den Geflüchtetencamps Tunaydba und Um Rakuba weiterhin medizinische Versorgung für Geflüchtete aus Äthiopien und die lokale Bevölkerung an.

In den vergangenen Jahren haben unsere Teams im Camp Um Rakuba grundlegende medizinische Versorgung, einschließlich psychosozialer Unterstützung angeboten. Aufgrund der jüngsten Kämpfe sind unsere Aktivitäten von Lieferproblemen betroffen und die Aufnahmekriterien mussten eingeschränkt werden. Der Schwerpunkt hat sich auf lebensrettende Sofortmaßnahmen verlagert, vor allem in den Bereichen Kinderheilkunde und Mangelernährung. (MSF)

Anm.d.R.: Wir finden, Ärzte ohne Grenzen macht eine wichtige Arbeit. HIER können Sie die Organisation mit einer Spende unterstützen!