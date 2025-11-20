Griechenland will Gespräche mit afrikanischen Ländern über die Einrichtung von Rückführzentren für Migranten führen

Griechenland, das lange ein wichtiger Eintrittspunkt für Flüchtlinge nach Europa war, möchte sich nun mehreren EU-Staaten anschließen, die die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afrika prüfen. Das sagte der griechische Migrationsminister am Mittwoch.
Während der Migrationskrise 2015–2016 überquerten mehr als eine Million Menschen aus dem Nahen Osten über Griechenland die Grenze nach Europa. Obwohl die Gesamtzahl der Ankünfte seitdem gesunken ist, haben die Inseln Kreta und Gavdos, der südlichste Punkt Europas, zuletzt einen starken Anstieg von Migranten aus Nordafrika verzeichnet.
Migrationsminister Thanos Plevris sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ERT, dass er mit Deutschland über die Schaffung von „Rückführungszentren für Migranten“ in Afrika im Gespräch sei und dass Athen offiziell Interesse an der Idee bekundet habe. „Es gibt bereits Gespräche mit einigen sicheren afrikanischen Staaten über die Aufnahme illegaler Migranten, die wir (als EU-Mitgliedstaaten) nicht abschieben können“, sagte Plevris.
Die Niederlande und Uganda hatten im September eine Vereinbarung getroffen, abgelehnte Asylbewerber nach Uganda zu schicken – allerdings nur Migranten aus benachbarten Staaten. Uganda hat zudem zugestimmt, Staatsangehörige aus Drittstaaten aufzunehmen, denen in den Vereinigten Staaten Asyl verweigert wurde und die sich weigern, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren.
Plevris argumentierte, dass Rückführzentren außerhalb Europas eine starke abschreckende Wirkung auf irreguläre Migration hätten. „Stellen Sie sich vor, man schickt einen Ägypter, der sich auf den Weg nach Europa macht, stattdessen nach Uganda“, sagte er.
Unter Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat Griechenland seine Haltung zur Migration verschärft und seit 2019 sowohl den Grenzzaun zur Türkei erweitert als auch die Seepatrouillen verstärkt. Um neue Ankünfte auf Kreta und Gavdos einzudämmen, stellte Griechenland zwischen Juli und Oktober die Bearbeitung von Asylanträgen von Menschen ein, die auf dem Seeweg aus Nordafrika ankamen – ein Schritt, der von Menschenrechtsgruppen kritisiert wurde. (Quelle: Newsletter Businessinsider)