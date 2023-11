Größtes Solarkraftwerk in Zentralafrika eingeweiht

Die Zentralafrikanische Republik hat am 17. November das größte Solarkraftwerk in Zentralafrika eingeweiht. Die Anlage mit einer Kapazität von 25 Megawatt wird Strom für die 250.000 Einwohner der Hauptstadt liefern. Es ist ein Schritt, um „den wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen“, so Präsident Touadéra. Die auf einer Fläche von 70 Hektar errichtete Anlage hat eine Kapazität von 25 Megawatt und umfasst fast 47.000 Solarmodule.

„Mit dem Photovoltaik-Solarkraftwerk Danzi, das bislang das größte in Zentralafrika ist, kann die installierte Stromkapazität der Zentralafrikanischen Republik von 75 auf 100 Megawatt erhöht werden, während sie bei meinem Amtsantritt im Jahr 2016 nur 37 Megawatt betrug“, sagte Präsident Faustin-Archange Touadéra bei der Zeremonie.

„Lebensader der Wirtschaft“

Seiner Ansicht nach zeigt die Inbetriebnahme des Kraftwerks das Engagement des Landes, seine Stromerzeugungsquellen zu diversifizieren.

„Danzi ist nur der Anfang unseres Weges, allen Zentralafrikanern einen universellen Zugang zu sauberer und hochwertiger Energie zu verschaffen, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern und zur nachhaltigen Entwicklung des Landes beizutragen“, sagte Touadéra, für den „Energie eine Lebensader der Wirtschaft“ ist.

Das Kraftwerk, das 250.000 Einwohner von Bangui mit Strom versorgen wird, wurde von der Weltbank mit 19 Milliarden CFA-Francs (ca. 29 Mio. Euro) finanziert und von China gebaut.

Es wird außerdem mehr als 90% der derzeit mit Dieselkraftstoff erzeugten Energie ersetzen und der nationalen Elektrizitätsgesellschaft jährlich mehr als 4 Millionen US-Dollar einbringen. Außerdem wird sie zu einer Nettoreduzierung der Emissionen um 670-674 Tonnen CO2 beitragen.

Der Gesamtbedarf des Landes an Elektrizität wird auf 250 Megawatt geschätzt. (Quelle: sputnik.fr)