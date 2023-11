Lesetipp/RND: Scholz trifft auf afrikanische Regierungen – Worum es beim Afrikagipfel in Berlin geht

Am heutigen Montag findet der Afrikagipfel Compact with Africa in Berlin statt. Kanzler Olaf Scholz empfängt ein gutes Dutzend afrikanischer Staats- und Regierungschefs zum Gipfel Compact with Africa. Es geht um Investitionen und Importe, Stabilisierung und Energie. Und darum, den Kontinent nicht China zu überlassen. Von der Wirtschaft kommen Hinweise auf Hindernisse.

Berlin. Es passiert nicht so häufig, dass ein Kanzlerberater vor einer großen Konferenz über das Windsurfen spricht. Am Montag kommen nun Staatsoberhäupter von über einem Dutzend afrikanischer Staaten nach Berlin, zum fünften Compact with Africa (CwA), dem Pakt der G20-Staaten mit Afrika. Bei einer Wirtschaftskonferenz und bei Treffen mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht es um Stabilisierung und um Geschäfte, um Arbeitsplätze und Wirtschaftsentwicklung, um erneuerbare Energien und Klimaschutz.

