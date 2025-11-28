Guinea-Bissau benennt Verbündeten Embalós zum Interimschef und schürt damit Spekulationen über einen „arrangierten Putsch“

In einer dramatischen Wendung ist General Horta Inta-A, der lange als loyaler Vertrauter von Präsident Embaló galt, zum Interimsführer von Guinea-Bissau ernannt worden. Dies befeuert die Vorwürfe der Opposition, der Militärputsch sei inszeniert gewesen.

Guinea-Bissau ist gestern in politische Turbulenzen gestürzt, nachdem Soldaten General Horta Inta-A, einen bekannten Verbündeten von Präsident Umaro Sissoco Embaló, als Übergangspräsidenten eingesetzt hatten.

Der Schritt erfolgt nur wenige Tage nach einer umstrittenen Präsidentschaftswahl. Oppositionelle und regionale Beobachter befürchten, dass die Machtübernahme ein lange vorbereiteter Versuch war, eine Wahlniederlage Embalós zu verhindern.

Das Hohe Militärkommando für die Wiederherstellung der nationalen Sicherheit und Ordnung erklärte, es habe die Kontrolle übernommen, den Wahlprozess ausgesetzt und eine landesweite Ausgangssperre verhängt.

Die Bekanntgabe wurde im Staatsfernsehen übertragen und markierte den offiziellen Beginn der Militärherrschaft.

Sowohl Embaló als auch der Oppositionskandidat Fernando Dias hatten Anspruch auf den Wahlsieg vom Sonntag erhoben – eine Konstellation, die die Lage vor der Verkündung der offiziellen Ergebnisse enorm spannte.

Inta-A, ein ehemaliger Generalstabschef der Armee, wurde im Militärhauptquartier in der Hauptstadt Bissau vereidigt. Die Junta kündigte eine einjährige Übergangsperiode an.

Oppositionspolitiker verurteilten die Machtübernahme umgehend und bezeichneten sie als einen „arrangierten Putsch“, der Embalós Machterhalt sichern solle.

Dias rief seine Anhänger dazu auf, Transparenz im Wahlprozess einzufordern und zu protestieren.

Die Verbindung zwischen Embaló und Inta-A

Vor dem Putsch galt General Horta Inta-A lange als einer der zuverlässigsten militärischen Unterstützer Embalós. Sein Aufstieg begann nach dem Angriff auf den Regierungspalast am 1. Februar 2022, als er das Präsidialbataillon bei der Abwehr der Angreifer anführte.

Embaló lobte damals öffentlich seinen „Mut und seine Tapferkeit“ und bezeichnete ihn als unverzichtbar für die nationale Sicherheit. Diese Loyalität führte im September 2023 zu seiner Ernennung zum Chef des Privatstabs des Präsidenten – nur einen Tag nachdem die Regierung ihn von seinem vorherigen Posten abberufen hatte.

Der Präsident begründete den Schritt damit, dass er jemanden brauche, dem er völlig vertraue, um die Verbindung zwischen Präsidentschaft und Streitkräften zu stärken und „einen weiteren 1. Februar zu verhindern“.

Nun, da Inta-A vom Militär als Interimspräsident eingesetzt wurde, rückt diese enge Beziehung erneut in den Fokus.

Seine frühere Loyalität, seine zentrale Rolle im Sicherheitsapparat Embalós und seine Nähe zur Macht befeuern die Behauptungen, der Putsch sei nicht spontan gewesen, sondern möglicherweise bewusst inszeniert worden, um Embalós politisches Überleben nach einer umstrittenen Wahl zu sichern.

Diese langjährige Allianz positionierte ihn als militärische Vertrauensfigur, die im Krisenfall an die Spitze treten konnte. Beobachter argumentieren, dass gerade diese Vorgeschichte die Spekulationen nährt, der Putsch sei orchestriert worden, um Embalós politische Interessen zu schützen.

Die internationale Reaktion folgte prompt. Sowohl die Afrikanische Union (AU) als auch die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) verurteilten das Eingreifen des Militärs und forderten die sofortige Freilassung festgehaltener Regierungsmitglieder sowie die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.

Analysten warnen, dass der Putsch die politische Instabilität noch vertiefen könnte – in einem Land, das seit der Unabhängigkeit von wiederholten Machtübernahmen geprägt ist.

Während das Militär behauptet, mit der Machtübernahme die Ordnung sichern zu wollen, sehen Kritiker darin einen kalkulierten Schritt zur Umgehung des demokratischen Prozesses.

Mit steigenden Spannungen beobachtet die internationale Gemeinschaft die Lage aufmerksam, drängt auf Dialog und eine Rückkehr zu einer zivil geführten Regierung. (Quelle: Newsletter Businessinsider)