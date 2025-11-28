10 afrikanische Länder von US-Überprüfung der Green-Card-Verfahren betroffen

Mindestens zehn afrikanische Länder sind in Unsicherheit geraten, nachdem Präsident Donald Trump eine sofortige Überprüfung der US-Green-Card-Prüfverfahren angeordnet hat – als Reaktion auf den Angriff auf Mitglieder der D.C. National Guard.
Die Regierung Trump hat eine „sofortige und umfassende Neubewertung“ aller Green Cards eingeleitet, die an Einwanderer aus sogenannten „Ländern von besonderem Interesse“ ausgestellt wurden – eine Entscheidung, die langfristige Auswirkungen für afrikanische Staatsangehörige und Migrationsströme in die Vereinigten Staaten haben könnte.
Die Anordnung folgt auf die Schüsse auf zwei Angehörige der Nationalgarde – Spezialistin Sarah Beckstrom (20) und Stabsfeldwebel Andrew Wolfe (24) – nahe dem White House am Mittwoch in Washington, D.C.. Der Schütze war Rahmanullah Lakanwal, ein afghanischer Staatsbürger, der über Operation Allies Welcome in die USA eingereist war – ein Aufnahmeprogramm der Biden-Regierung von 2021 für Afghanen, die vor den Taliban flohen.
In einer Ankündigung auf X erklärte der Direktor der US Citizenship and Immigration Services, Joseph Edlow, dass Präsident Trump eine „umfassende, rigorose Neubewertung jeder Green Card für jeden Ausländer aus jedem Land von besonderem Interesse“ angeordnet habe.
Er fügte hinzu, dass „der Schutz dieses Landes und des amerikanischen Volkes oberste Priorität“ habe und argumentierte, dass die Amerikaner „nicht die Kosten der leichtfertigen Umsiedlungspolitik der vorherigen Regierung tragen werden.“
Unter den neuen Vorgaben darf USCIS nun „negative, länderspezifische Faktoren“ berücksichtigen, wenn Green-Card-Anträge von Staatsangehörigen aus 19 Ländern geprüft werden – darunter 10 afrikanische Länder.
Diese afrikanischen Länder sind:
Burundi, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Sierra Leone, Somalia, Sudan und Togo.
Weitere Länder auf der Liste sind: Afghanistan, Myanmar, Cuba, Haiti, Iran, Laos, Turkmenistan, Venezuela und Yemen.
Dieselben Länder waren bereits in Trumps Proklamation vom Juni enthalten, mit der die Einwanderung aus Gründen der nationalen Sicherheit eingeschränkt wurde.
Die neue Politik gilt für alle laufenden Anträge sowie alle, die am oder nach dem 27. November 2025 eingereicht werden. Sie gibt USCIS weitreichenden Ermessensspielraum, Genehmigungen zu verlangsamen, Anträge abzulehnen oder zusätzliche Dokumente anzufordern.
Trump verkündete am Thanksgiving-Tag, dass Beckstrom an ihren Verletzungen verstorben sei, während Wolfe weiterhin in kritischem Zustand sei. Er bezeichnete die Schießerei als „Terroranschlag“ und wies Berichte zurück, Lakanwal habe mit US-Nachrichtendiensten zusammengearbeitet, mit der Bemerkung, der Verdächtige sei „ausgerastet. Ich meine, er ist durchgedreht.“
Auswirkungen auf Afrika
Für Afrika sind die Auswirkungen erheblich. Die Vereinigten Staaten gehören zu den wichtigsten Zielorten für qualifizierte Arbeitskräfte, Studierende und Geflüchtete vom Kontinent. Ein verschärftes Prüfverfahren – insbesondere eines, das an kollektive Einstufungen als „Länder von besonderem Interesse“ geknüpft ist – birgt das Risiko, die Mobilität zu verlangsamen, Visastau zu verschärfen und zusätzliche Unsicherheit für Tausende afrikanischer Familien mit laufenden Green-Card-Verfahren zu schaffen.
Trumps Schritt signalisiert eine erneute Nutzung sicherheitspolitischer Einstufungen, die afrikanische Staaten überproportional betreffen.
Länder wie Somalia, Eritrea und Sudan stehen bereits unter strengen US-Einwanderungsbeschränkungen, und Experten warnen, dass die ausgeweitete Überprüfung diese Hürden langfristig weiter verschärfen könnte. Für afrikanische Regierungen bringt die Anordnung neue diplomatische Herausforderungen mit sich. Für afrikanische Migrantinnen und Migranten verstärkt sie die Unsicherheit in einem Moment, in dem Mobilität, Zugang zu globalen Arbeitsmärkten und Diaspora-Überweisungen entscheidend für die wirtschaftliche