In Nigeria von Piraten angegriffenes türkisches Schiff sucht Zuflucht in Gabun

Das türkische Schiff „Mozart“, das am vergangenen Wochenende vor der nigerianischen Küste von Piraten angegriffen wurde, kam am Sonntag mit noch drei Personen an Bord im Hafen der gabunischen Wirtschaftsmetropole Port Gentil an. Die Pressestelle des türkischen Präsidenten teilte in einer Erklärung mit, dass Recep Tayyip Erdogan die gabunischen Behörden kontaktiert habe, um sie um Hilfe zu bitten.

Am Samstag, den 23. Januar, wurde das türkische Containerschiff „Mozart“, das unter liberianischer Flagge fuhr, von Piraten angegriffen, während es im Golf von Guinea, vor der Küste Nigerias, unterwegs war. Lt. Informationen, die von der türkischen Presse bestätigt wurden, wurden von den 19 Personen, die sich vor dem Angriff auf dem Schiff befanden, 15 Besatzungsmitglieder entführt und ein aserbaidschanischer Staatsbürger getötet.

Laut dem türkischen Verkehrsminister Adil Karaismailoglu kam das Schiff um 15 Uhr in Port-Gentil an und bestätigte damit die Informationen, die die türkische Botschafterin in Gabun, Nilüfer Erdem Kaygısız, einige Stunden zuvor der türkischen Presse gegeben hatte.

Nilüfer Erdem Kaygısız, die nach Port-Gentil gereist war, sagte, dass alle notwendigen Schritte für die Überführung der Leiche des bei dem Anschlag getöteten aserbaidschanischen Staatsangehörigen unternommen würden. (Quelle: gabonreview)