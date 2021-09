Initiative „ePOP“ – Sehenswerte afrikanische Videoreportagen zu Umwelt- und Klimathemen

ePop ist eine partizipatorische Initiative für Bevölkerungsgruppen, die von Umwelt- und Klimaveränderungen betroffen sind: Junge Menschen aus allen fünf Kontinenten produzieren Videoreportagen, die die Beobachtungen und Fragen der lokalen Bevölkerung wiedergeben, um über die unmittelbaren Folgen von Klima- und globalen Veränderungen zu berichten, die sich auf ihre Umgebung oder ganz einfach auf ihr tägliches Leben auswirken. In diesen kurzen Videos, die auf epop.network sowie auf Facebook und Instagram veröffentlicht werden, teilt die Bevölkerung ihre Gefühle mit und befragt Wissenschaftler und Experten aus der ganzen Welt. Um sein Netzwerk zu verbünden, veranstaltet ePOP Workshops in verschiedenen Ländern, um den Austausch von Fähigkeiten zwischen jungen ePOPern zu erleichtern.

Um die in den Videos geteilten Zeugnisse gemeinsam zu diskutieren, initiiert ePOP regelmäßig öffentliche Mikrokonferenzen mit Filmvorführungen in der ganzen Welt. Die so genannten After-POPs sind als Café/Debatten konzipiert und werden in der Regel an Treffpunkten wie Brasserien, Kulturzentren oder Universitätssälen organisiert. Sie werden von einem Gremium aus Experten, Politikern, Künstlern und NRO-Leitern organisiert und geben den Bürgern die Möglichkeit, offen über die Vorschläge zu diskutieren, die im Laufe des Tages von offiziellen Stellen und Organisationen unterbreitet werden. Die After-Pops werden am Rande großer internationaler Veranstaltungen zu Umwelt- und Klimafragen organisiert (COP, IPCC-Treffen, Weltumweltforum usw.).

HIER können Sie sich die Videos anschauen (französisch und englisch).