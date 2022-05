Interview: Die Sahelzone sollte trotz der vielen Krisen als eine Region der Chancen betrachtet werden

Die Sahelzone in Afrika sollte trotz der „vielfältigen Krisen“, unter denen die Bevölkerung leidet, als eine Region der Chancen betrachtet werden, meint Annadif Khatir Mahamat Saleh, Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs für Westafrika und die Sahelzone. Die Sahelzone ist eine riesige, unterbevölkerte Region, die sich quer durch Afrika von Senegal im Westen bis Dschibuti im Osten erstreckt, ein Gebiet, das durch Konflikte im Zusammenhang mit Terrorismus, die Auswirkungen des Klimawandels und mangelnde Entwicklung destabilisiert wurde.

UN Info sprach mit Herrn Annadif über Lösungen für die Probleme, mit denen die Region konfrontiert ist.

Was ist der historische Hintergrund der Sahelzone?

Die Menschen in der Sahelzone sind weit entfernt von den Entscheidungszentren der Länder, die die Region bilden, und leben daher am Rande. Sie sind jedoch widerstandsfähig und selbstversorgend und leben vom Handel und der nomadischen Landwirtschaft.

Nach den politischen Unruhen in Libyen und zuvor in Afghanistan ist die Region zu einem Zufluchtsort für terroristische Gruppen geworden, die die Religion dazu benutzen, Hass zu schüren. Es ist nicht der Islam, sondern ein korrupter Islam, den diese Gruppen für ihre Ziele verbreiten, wobei sie die Tatsache ausnutzen, dass die meisten Menschen in der Sahelzone sehr empfänglich für religiöse Fragen sind.

Aufgrund des Mangels an grundlegenden Dienstleistungen und Infrastrukturen könnten manche Menschen versucht sein, sich der Rhetorik dieser Gruppen anzuschließen, die in manchen Situationen die Rolle des Staates übernehmen, indem sie Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und Justiz anbieten.

Können Sie die heutige Situation beschreiben?

Heute ist die Sahelzone von Terroristen durchsetzt. Mit dem Sturz Gaddafis in Libyen wurde die Region zu einem offenen Arsenal, in dem Waffen wie Brot zirkulieren; jeder kann sich eine Waffe beschaffen, was zu Gewalt führt.

Die Region leidet auch unter den Auswirkungen des Klimawandels. Früher lebten nomadische Viehzüchter und Bauern gut nebeneinander, doch mit dem Klimawandel gibt es weniger Land zum Anbauen und weniger Weideflächen für Viehzüchter, was zu mehr Konflikten zwischen den Gemeinden geführt hat.

In der Vergangenheit trugen lokale Führer zur Beruhigung dieser Konflikte bei, wurden aber von Terroristen vertrieben, die in einigen Fällen die Streitigkeiten zwischen Bauern und Viehzüchtern manipulieren und verschärfen, um ihren Einflussbereich zu erweitern.

Welche Krisen gibt es in der Region?

Die Region ist mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert, für die die Menschen in der Sahelzone nicht verantwortlich sind. Es handelt sich um globale Probleme mit globalen Auswirkungen: Wir erleben mehr illegale Migration, mehr terroristischen Einfluss und die Destabilisierung von Staaten.

Mit ein wenig Unterstützung könnten die Sahelländer gegen diese sich überschneidenden Krisen Fortschritte erzielen und ein Bollwerk gegen den Terrorismus bilden. Es ist jedoch wichtig, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin engagiert bleibt, um die Bemühungen der Länder in der Region zu unterstützen.

Welche Lösungen gibt es für diese tief verwurzelten Probleme?

Mehr Investitionen in die Bildung sind für nachhaltige Lösungen von entscheidender Bedeutung. In einer Region, die zu 60-70% aus jungen Menschen besteht, ist es entscheidend, die Anstrengungen zu verdoppeln, um den Zugang junger Menschen zur Bildung sicherzustellen. Es ist wichtig, dass der Staat und die öffentlichen Institutionen ihre Rolle spielen, indem sie die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen gewährleisten und eine entwicklungsfördernde Infrastruktur aufbauen. Ohne Entwicklung gibt es keinen Ausweg. Und dafür ist ein Mindestmaß an finanzieller Unterstützung erforderlich. Es ist auch wichtig, die Sahelzone als eine Region der Chancen und nicht nur als ein Problem zu sehen, und die Menschen müssen als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems betrachtet werden.

Wo liegen diese Möglichkeiten?

Die meisten Menschen in der Sahelzone wollen Frieden; sie sind fleißig, belastbar und können mit sehr wenig leben. Sie verlangen nicht viel. Die Chance besteht darin, die Ressourcen unter der Erdoberfläche zu nutzen, zum Beispiel die unterirdischen Quellen von Wasser, Mineralien und Gold. Terroristen verkaufen das in der Sahelzone geförderte Gold, um ihre Operationen zu finanzieren.

Wenn diese Ressourcen richtig genutzt würden, wenn die Menschen, die in der Sahelzone leben, davon profitieren würden, wäre dies eine Möglichkeit, die illegalen Ströme von Drogen, Waffen und Menschen durch die Region zu stoppen. Auch wenn diese Menschen arm und vernachlässigt sind, sind sie stolz und mit ihrer Region verbunden und werden sie nicht mehr verlassen wollen.

Wie unterstützen die Vereinten Nationen diese Lösungen?

Die Vereinten Nationen sind ein Schlüsselpartner in der Sahelzone und arbeiten in Koordination mit verschiedenen Partnern, um die unermüdlichen Bemühungen der Regierungen in der Region zu unterstützen.

Im Rahmen der Umsetzung der Integrierten Strategie der Vereinten Nationen für die Sahelzone (SINUS) tragen die Vereinten Nationen zur Friedenskonsolidierung, humanitären Hilfe und Entwicklung bei. Dies geschieht durch die Arbeit dedizierter UN-Agenturen, Fonds und Programme, die den Menschen in der Sahelzone täglich zur Seite stehen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

Unter der Leitung von Mar Dieye bemüht sich das Büro des Sahel-Entwicklungskoordinators aktiv um die Mobilisierung regionaler und internationaler Partner, um die Umsetzung der Entwicklungsprogramme und -projekte im Rahmen der Strategie zu beschleunigen.

Die Regierungen der Sahel-Länder tun, was sie können, und wir müssen sie weiterhin unterstützen. Ihre Anstrengungen sind notwendig, reichen aber nicht aus, um den verschiedenen Herausforderungen ein Ende zu setzen.

Angesichts der durch die Ukraine-Krise verursachten Veränderungen in der Weltlage rufe ich die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Sahelzone nicht zu vernachlässigen und ihre finanzielle Unterstützung und ihr politisches Engagement in der Region aufrechtzuerhalten. Wir alle müssen in dieser kritischen Zeit, in der sich die Länder der Sahelzone befinden, mobilisiert bleiben. (UNO)