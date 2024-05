IPG-Journal: Reifetest: Südafrikas Demokratie feiert 30. Geburtstag – doch die Jugend ist unzufrieden

In Südafrika finden an diesem Mittwoch Parlamentswahlen statt. Sie dürften geprägt sein von der zunehmenden Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler sowie einer gewissen politischen Unsicherheit, insbesondere unter jungen Menschen.

Bei der Wahl wird erstmals ein dritter Stimmzettel eingeführt, auf dem auch parteiunabhängige Kandidaten vertreten sind. Für die 400 Sitze in der Nationalversammlung tritt eine Rekordzahl von 52 Parteien an. Vor allem für junge Menschen könnte diese Wahl ein Zeichen für einen Wandel im gemeinsamen Denken über Demokratie sein und einen politischen Wandel mit mehr Engagement und Dynamik einleiten – ein Wandel, in dem das demokratische System stärker als je zuvor zur Rechenschaft gezogen wird.

