Israel erkennt Somaliland offiziell an – Somalia prangert einen „gezielten Angriff auf seine Souveränität“ an

Israel hat am Freitag, dem 26. Dezember, die Anerkennung Somalilands bekannt gegeben, einer selbsternannten Republik. Bis heute hatte diese Republik, die sich vor fast 35 Jahren von Somalia abgespalten hat, niemals die Anerkennung durch einen Staat erhalten., berichtet RFI.

Israel wird damit zum einzigen Staat weltweit, der Somaliland als „einen unabhängigen und souveränen Staat“ anerkennt. Es handele sich um eine „gegenseitige Anerkennung“, heißt es in der offiziellen israelischen Erklärung.

In diesem Text verweist Premierminister Benjamin Netanjahu auf „den Geist der Abraham-Abkommen“ – eine Anspielung auf die Normalisierungswelle von 2020, in deren Rahmen die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan diplomatische Beziehungen mit dem hebräischen Staat aufgenommen haben. Der Sudan, der seither in einen Krieg versunken ist, hat diese Normalisierung allerdings nie ratifiziert.

Was die Auswirkungen betrifft, hat die Anerkennung Somalilands wenig mit der Perspektive einer Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien zu tun, die Israel lange erhofft hatte, die jedoch derzeit von Riad aufgrund der Politik des hebräischen Staates gegenüber den Palästinensern blockiert wird.

Durch die Anknüpfung von Beziehungen zu Somaliland kann Israel hoffen, einen strategischen Fuß in das Horn von Afrika zu setzen – in Reichweite der Huthi-Rebellen im Jemen, die mit dem Iran verbündet und erklärte Feinde des hebräischen Staates sind. Hinzu kommen nie bestätigte Informationen über ein Projekt zur Umsiedlung von Palästinensern aus Gaza nach Somaliland. Dieses Szenario gehörte zu den Ideen, die in den vergangenen Jahren kursierten, während israelische und amerikanische Verantwortliche offen über einen Gazastreifen sprachen, der ganz oder teilweise von seiner Bevölkerung entleert werden sollte.

Verurteilung durch Somalia

Allen voran durch Somalia. Mogadischu sieht in der Anerkennung Somalilands durch Israel einen „gezielten Angriff“ auf seine Souveränität. Laut einer Erklärung des somalischen Ministerpräsidentenamtes verschärft diese Anerkennung die „politischen und sicherheitspolitischen Spannungen im Horn von Afrika, im Roten Meer und im Golf von Aden, im Nahen Osten sowie in der Region insgesamt“. Somalia bekräftigt zudem seine Unterstützung für das palästinensische Volk.

Über das Land hinaus mehrten sich im Laufe des Abends die Verurteilungen, insbesondere aus Dschibuti, Ägypten und der Türkei, die eine „offenkundige Einmischung“ in somalische Angelegenheiten anprangert. Die Außenminister Somalias, Ägyptens, der Türkei und Dschibutis führten nach der israelischen Ankündigung Telefongespräche, in denen sie ihre „vollständige Ablehnung und Verurteilung der Anerkennung der Region Somaliland durch Israel“ zum Ausdruck brachten und ihre „uneingeschränkte Unterstützung für die Einheit, die Souveränität und die territoriale Integrität Somalias“ betonten.

Mehrere Organisationen haben die israelische Anerkennung Somalilands ebenfalls zurückgewiesen, darunter der Golf-Kooperationsrat, die Arabische Liga und die Afrikanische Union. In einer Erklärung bekräftigt der Präsident der Kommission der AU, der Dschibutier Mahmoud Ali Yousouf, die Verbundenheit der kontinentalen Organisation mit der Einheit Somalias. Er spricht von einem Akt, der den Grundsätzen der Afrikanischen Union widerspreche und die Gefahr schaffe, einen „gefährlichen Präzedenzfall“ zu setzen, mit erheblichen Konsequenzen für Frieden und Stabilität auf dem gesamten Kontinent.

Somaliland erklärte 1991 einseitig seine Unabhängigkeit, als die Republik Somalia nach dem Sturz des Militärregimes des Autokraten Siad Barre im Chaos versank. Seitdem funktioniert Somaliland autonom mit eigener Währung, eigener Armee und Polizei und zeichnet sich durch eine relative Stabilität aus – im Vergleich zu Somalia, das von der islamistischen Al-Schabab-Insurrektion und chronischen politischen Konflikten zerrüttet ist.