Lesetipp/krone.at: Experten widersprechen Trumps „Rettung der Christen“ in Nigeria

Just zu Weihnachten führten die USA in Kooperation mit der nigerianischen Armee einen „mächtigen und tödlichen Schlag“ gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Nigeria durch. US-Präsident Donald Trump will eigenen Worten zufolge dem „Abschlachten von Christen“ in dem afrikanischen Staat ein Ende setzen. Doch sowohl die nigerianische Regierung als auch Experten widersprechen dieser einseitigen Darstellung.
Zur Zahl der Toten oder den genauen Zielen gab es weder Angaben aus den USA noch aus Nigeria. Das Pentagon veröffentlichte lediglich ein Video, auf dem offensichtlich der Abschuss einer Rakete von einem US-Kriegsschiff zu sehen ist.
