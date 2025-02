Ivana Akotowaa Ofori (Ghana) wird neue Kuratorin des African Book Festival Berlin

Ivana Akotowaa Ofori, instagram

Die Schriftstellerin und Spoken-Word-Künstlerin Ivana Akotowaa Ofori wird Kuratorin des nächsten African Book Festival in Berlin, das vom 18.-20. Juli 2025 zum siebten Mal die Stars der afrikanischen Literatur in die Hauptstadt holt. Unter dem Motto „In Other Wor(l)ds“ steht in diesem Jahr das westafrikanische Land Ghana literarisch im Zentrum.

Oforis Debütnovelle „Year of Return“ wurde 2024 in die Liste der 100 bemerkenswerten afrikanischen Bücher von Brittle Paper aufgenommen. Mit dieser mystischen Geistererzählung knüpft die Autorin an die international viel beachtete, gleichnamige Initiative der ghanaischen Regierung an, die zum 400. Jahrestag der Zwangsverschleppung der ersten versklavten Afrikaner*innen nach Virginia ins Leben gerufen wurde.

Mit einer programmatischen Ausrichtung auf Fantasy, Horror und Sci-Fi aus Afrika wird das Festival in diesem Jahr nicht nur einem gerade bei jungen Leser*innen äußerst beliebten Genre gerecht. Afrikanische Autor*innen entwerfen Welten, die weit über das hinausgehen, was deutsche Leser*innen gewohnt sind. Ihre Geschichten sind nicht nur fantastische Abenteuer, sondern auch tiefgreifende Kommentare zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Planeten. Sie bieten eine fesselnde Alternative zu etablierten westlichen Erzähltraditionen und eröffnen Leser*innen Einblicke in Themen wie Postkolonialismus, Gender und Umweltfragen.

„Ein Großteil der traditionellen afrikanischen Geschichten sind in gewisser Weise Fantasy, seien es unsere Volksmärchen oder unsere Kreaturen. Wir kehren im Grunde zu diesen (un)vertrauten anderen Welten zurück“, sagt Ivana Akotowaa Ofori.

Das Publikum kann sich wie immer auf klassische Lesungen, Buchpremieren, Musik, Podiumsdiskussionen und interaktive Formate freuen. Das Festival findet erneut in der Alten Münze nahe des Alexanderplatz statt.