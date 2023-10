Junger Mann aus der Côte d’Ivoire entwickelt mit KI betriebenen Roboter

Yannick Yao, ein 22-jähriger Ivorer, hat seinen kleinen Roboter, der mithilfe künstlicher Intelligenz funktioniert, selbst entwickelt. Er studiert Elektronik und hat diesen Prototyp in seinem kleinen Zimmer in Abobo, einer Stadt in der Nähe von Abidjan, entwickelt. Als Materialien verwendete er Elektronikschrott und gekaufte programmierbare Bauteile. Er gab ihm den Namen Yasmin.

Das kleine Genie wurde der Welt von Edith Yah Brou, einer Influencerin, TV-Kolumnistin, Radiomoderatorin und Bloggerin von der Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste), vorgestellt. „Ich programmiere hier auf dem Computer und dann führt er alle Gesten aus. Und ich benutze die Schnittstelle des Telefons, um mit ihm kommunizieren zu können“, verriet der junge Yannick.

Von seinem Smartphone aus, so sagte er, könne er auch eine App erstellen, um mit seinem Roboter kommunizieren zu können. Da sich Yasmin noch in der Konzeptionsphase befindet, muss er mit den vorhandenen Mitteln zu arbeiten. „Im Moment drücke ich einen Knopf, um mit ihm (dem Roboter) kommunizieren zu können“, sagt er.

„Auch in Afrika gibt es Talente“

Was hat den jungen Mann von der Elfenbeinküste dazu bewogen, darüber nachzudenken, einen Roboter auf die Beine zu stellen? „Wenn ich in sozialen Netzwerken die Roboter sehe, die von Menschen aus dem Westen geschaffen wurden, hat mich das dazu gebracht, meinen eigenen Roboter zu bauen. Und gleichzeitig zu zeigen, dass auch wir in Afrika talentiert sind“.

Yannick plant, sein Projekt zu vollenden und, warum nicht, es in den Dienst der Medizin zu stellen. Da ihm die Mittel dazu fehlen, arbeitet er in einem Geschäft, das Mobiltelefone repariert. „Ich komme in meiner Freizeit zum Arbeiten hierher, da ich an der virtuellen Universität bin und Zeit habe“, erklärt der junge Mann.

Ferawi Mabla in der Demokratischen Republik Kongo und Kelvin in Ghana

Mit den Einnahmen aus seinen Auftritten gelingt es ihm, wie er sagt, sein Projekt zu finanzieren und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Yannick Yao möchte sein Projekt in einem geeigneten Umfeld weiterentwickeln und seine Kreativität in den Dienst seines Landes stellen. Die Bloggerin hofft, dass das junge Talent seine Fähigkeiten in einem günstigen Umfeld entwickeln wird.

Der afrikanische Erfindergeist muss nicht mehr bewiesen werden. Wir erinnern uns an den kongolesischen Ingenieur Ferawi Mabla, der „Liloba“ entwickelt hatte. Eine mobile Anwendung, die ein Fahrzeug durch die Stimme des Fahrers oder des Besitzers starten kann. Eine weitere afrikanische Kreation ist das Auto, das der junge Ghanaer Kelvin aus wiederverwerteten Materialien entwickelt hat. (Quelle: afrik.com)