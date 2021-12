Kamerun: Ungewissheit über den Afrika-Cup der Nationen

Wird der Africa Cup of Nations das nächste große kontinentale Turnier sein, das angesichts der Pandemie eine drastische Entscheidung treffen muss? Was vor einigen Wochen noch eine Überlegung war, ist in den letzten Tagen mehr als nur eine Wahrscheinlichkeit geworden. Informationen des Radiosenders RMC zufolge könnte der Afrikanische Fußballverband (CAF) eine Absage der WM 2022 in Kamerun ankündigen.

Mehrere Nationaltrainer haben von dieser Möglichkeit gehört, ohne dass ihnen bislang eine offizielle Entscheidung angekündigt wurde. Abgesehen von den organisatorischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Covid-19 und der neuen Variante Omikron sieht sich die CAF mit dem Unmut einiger, vorwiegend englischer Vereine konfrontiert, die in den kommenden Wochen gerne die Spieler auf britischem Boden behalten würden. Sonst müssten die von ihren Nationalmannschaften berufenen afrikanischen Spieler bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien in Quarantäne, was die Vereine bedeuten würde, für einen längeren Zeitraum auf ihre Spieler zu verzichten.

Und Kamerun ist derzeit von einer großen Welle von Covid-Fällen betroffen. (Quelle: RMC)