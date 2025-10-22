Kameruns Paul Biya könnte der erste Präsident werden, der seinen 100. Geburtstag im Amt feiert

Bild KI-generiert

Während Kamerun auf die offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl wartet, scheint Paul Biya auf dem besten Weg zu sein, sich erneut eine siebenjährige Amtszeit zu sichern – eine, die ihn zum ersten Präsidenten der modernen Geschichte machen könnte, der seinen 100. Geburtstag noch im Amt erlebt.

Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hat die Nationale Kommission für die Endauszählung der Stimmen am Dienstag in Yaoundé die vorläufigen Ergebnisse der Wahl vom 12. Oktober an den Verfassungsrat übergeben.

Obwohl die Ergebnisse noch nicht offiziell veröffentlicht wurden, berichteten sowohl Kommissionsquellen als auch Jeune Afrique, dass Präsident Paul Biya mit 53–54 % der Stimmen in Führung liege, gefolgt vom Oppositionskandidaten Issa Tchiroma Bakary, der etwa 35 % erhalten habe.

Biya, geboren am 13. Februar 1933, regiert Kamerun seit 1982 – also seit mehr als vier Jahrzehnten. Seine derzeitige Amtszeit, die nach der Wahl von 2018 begann, endet offiziell Ende dieses Jahres. Sollte er wiedergewählt werden, würde seine nächste Amtszeit von Ende 2025 bis Ende 2032 laufen. Dann wäre er 99 Jahre alt, wenn diese endet – nur wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag im Februar 2033.

Wenn die Amtseinführung oder die Amtsperiode jedoch in den Anfang 2026 verschoben würde, könnte Biya tatsächlich seinen 100. Geburtstag als amtierender Präsident feiern; andernfalls würde er diesen Meilenstein kurz nach dem Ausscheiden aus dem Amt erreichen. Seine lange Amtszeit – und sein hohes Alter – machen ihn nicht nur zum ältesten amtierenden Staatsoberhaupt Afrikas, sondern auch zu einem der am längsten regierenden weltweit.

Oppositionssieg sorgt für Spannungen in Kamerun

Biyas mögliche Wiederwahl ist jedoch nicht ohne heftige Gegenreaktionen geblieben – ausgelöst durch Proteste des Oppositionskandidaten Issa Tchiroma Bakary. Einst enger Vertrauter Biyas und über zwei Jahrzehnte dessen Sprecher, trat Tchiroma diesmal als Hauptgegner bei der Wahl auf.

Kurz nach der Abstimmung erklärte Tchiroma Bakary in einem fünfminütigen Video auf Social Media, er habe die Wahl vom 12. Oktober gewonnen. Diese Selbstproklamation rief eine scharfe Reaktion der Regierung und der regierenden Partei hervor, die den Schritt als „illegal“ bezeichneten. Die Regierung betonte erneut, dass nur die vom Verfassungsrat verkündeten Ergebnisse als offiziell gelten.

Doch der Widerstand kommt nicht nur aus den Reihen der Opposition – sondern auch aus Biyas eigener Familie. In einem viralen TikTok-Video erklärte seine 27-jährige Tochter Brenda Biya, sie werde nicht für ihren Vater stimmen.

„Stimmt nicht für Paul Biya – nicht wegen mir, sondern weil er zu viele Menschen hat leiden lassen“, sagte sie. „Ich hoffe, dass wir einen anderen Präsidenten haben werden“, fügte sie hinzu und kündigte an, die Beziehungen zu ihrer Familie und deren finanzieller Unterstützung abzubrechen.

Der Verfassungsrat hat bis 27. Oktober Zeit, den endgültigen Wahlsieger zu verkünden.

Eine Präsidentschaft geprägt von Langlebigkeit und Kontrolle

Unter Biyas Führung hat die Kamerunische Volksdemokratische Bewegung (CPDM) die Macht fest in der Hand behalten – dank strenger staatlicher Kontrolle und einer zersplitterten Opposition.

Im Jahr 2008 hob das Parlament die Amtszeitbegrenzung für Präsidenten auf – damit wurde der Weg frei für Biyas unbegrenzte Wiederkandidaturen.

Seine Anhänger sehen in ihm ein Symbol der Stabilität in einer unruhigen Region, während Kritiker betonen, dass seine jahrzehntelange Herrschaft die demokratische Erneuerung und wirtschaftliche Innovation des Landes behindert habe.

Eine mögliche Wiederwahl Biyas wäre auch symbolisch bedeutsam: Ein 92-jähriger Präsident, der seine Amtszeit bis in die späten 90er Jahre ausdehnt, regiert ein Land, in dem das Durchschnittsalter der Bevölkerung nur 18 Jahre beträgt.

Für viele Kameruner ist dieser Moment zugleich historisch und beunruhigend – er wirft die Frage auf, wie es um die Zukunft der Führung in einem der am längsten bestehenden Regime Afrikas bestellt ist. (Quelle: Newsletter Businessinsider)