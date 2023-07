KAS-Länderbericht Sierra Leone

Bei den Wahlen am 24. Juni in Sierra Leone hat sich Präsident Julius Maada Bio eine zweite Amtszeit gesichert. Er wurde bereits wieder vereidigt, obwohl die Kritik der Opposition, aber auch in- und ausländischer Wahlbeobachter, am Wahlverlauf und an der Auszählung der Stimmen nicht verstummt ist.

Dr. Stefanie Brinkel, Leiterin des Regionalprogramms Politischer Dialog Westafrika der Konrad Adenauer Stiftung, ordnet die Wahl in ihrem aktuellen Länderbericht ein in den Kontext der wirtschaftlichen Herausforderungen, vor dem der ressourcenreiche Staat am Golf von Guinea steht – und der Rolle Russlands und Chinas in der Region Westafrika.

