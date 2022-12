KAS: Südafrika – Viele Krisen und ein bisschen Hoffnung

In den vergangenen Tagen war viel von Südafrika die Rede. Präsident Ramaphosa steht innenpolitisch stark unter Druck, auch wenn sich kürzlich die Anzeichen verdichteten, dass er als ANC-Vorsitzender im Amt und als solcher einer erneuten Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 entgegensehen kann. Gleichzeitig machte die Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck auf Südafrikas Stellung als führende Wirtschaftsmacht auf dem afrikanischen Kontinent aufmerksam. Damit ist auch die Hoffnung verbunden, grüne Energieträger zugunsten des Kontinents und auch Deutschlands massiv auszubauen.

Zu all diesen Fragen hat die KAS jetzt ein Interview mit Gregor Jaecke veröffentlicht, der in Kürze als Auslandsmitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung seinen Posten in der Republik Südafrika antreten wird. Darin spricht er über die allgemeine politische und sozioökonomische Lage sowie über die zahlreichen Herausforderungen, denen das Land am Kap gegenübersteht.

Das Interview finden Sie HIER.