Die Debatte über den Export minderwertiger Produkte nach Afrika hat in diesem Jahr stark zugenommen, da immer mehr Menschen ihre Besorgnis äußern. Im Juli brachte Afrikas reichster Mann, Aliko Dangote, neue Dynamik in die Diskussion, als er erklärte, dass der Kontinent zunehmend zu einer „Müllkippe für minderwertigen Treibstoff“ werde.
Vor Kurzem beleuchtete Gilbert C. Njoroge, ein Anwalt am Obersten Gerichtshof Kenias, das Thema weiter und enthüllte, dass europäische Märkte Pestizide verkaufen, die sie selbst als unbrauchbar einstufen.
Er betonte, dass solche Geschäfte keinerlei „Rücksicht auf das Leben der Menschen in Afrika“ nähmen, da die betreffenden Pestizide in ihren Herkunftsländern bereits als ungeeignet und unsicher gelten.
Anlässlich des Internationalen Tages gegen den Einsatz von Pestiziden sprach der kenianische Anwalt mit Sputnik und kritisierte westliche Unternehmen für solche unethischen Geschäftspraktiken. „Einige dieser Chemikalien sind als krebserregend bekannt. […] Sie sind extrem giftig, sie wurden in ihren Herkunftsländern verboten, und doch erlauben westliche Rechtsordnungen denselben Unternehmen, diese schädlichen Pestizide und Herbizide nach Afrika zu exportieren. Wir sehen also, dass es keine Rücksicht auf das menschliche Leben in Afrika gibt“, sagte Njoroge gegenüber Sputnik Africa.
Er erklärte weiter, dass die Entscheidungen westlicher Organisationen sowie das „massive und unverhältnismäßige Auftreten“ schwerer Erkrankungen unter Landwirten, die toxischen Chemikalien ausgesetzt sind, seine Kanzlei dazu veranlasst haben, globale Konzerne zu verklagen.
Die Klage zielt darauf ab, ein Verbot gefährlicher und hochgefährlicher Pestizide und Herbizide auf dem kenianischen Markt durchzusetzen. „Und im Moment verfolgen die Bauern einen vorbeugenden Ansatz im Gesundheitsbereich, sodass wir uns selbst, unsere Landwirte, unsere Nation und unsere Bevölkerung vor der enormen Gesundheitsbelastung schützen können, die derzeit besteht“, erklärte er.
Für den kenianischen Anwalt ist die Lösung dieses Problems recht einfach: gefährliche Pestizide verbieten, sichere lokal hergestellte Produkte fördern und Landwirte aufklären. (Quelle: Newsletter Businessinsider)