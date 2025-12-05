Diplomatie: Tshisekedi und Kagame unterzeichnen Friedensabkommen in Washington

Trotz der anhaltend heftigen Kämpfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) haben die Präsidenten Félix Tshisekedi (DRK) und Paul Kagame (Ruanda) an diesem Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, in Washington ein Friedensabkommen unterzeichnet. Unter der Schirmherrschaft des US-Präsidenten Donald Trump fand die Zeremonie in einem Gebäude statt, das kürzlich zu seinen Ehren umbenannt wurde. Der Ton der beiden afrikanischen Staatschefs blieb jedoch zurückhaltend und stand im Kontrast zur triumphalen Rhetorik des Vermittlers.

Ein „Wunder“ der Diplomatie für Donald Trump

Bei der Unterzeichnungszeremonie am „Donald Trump Institute for Peace“ (ehemals US Institute of Peace) sparte der Bewohner des Weißen Hauses nicht mit Superlativen. Er sprach von einem „großen Wunder“ und einem „kraftvollen und detaillierten Abkommen“. Donald Trump sagte voraus, dass die beiden afrikanischen Präsidenten nun „viel Zeit damit verbringen werden, sich zu umarmen und an die Hand zu nehmen“, und versicherte zudem, dass „alle sehr viel Geld verdienen“ würden – dank der wirtschaftlichen Dimension der „Washingtoner Abkommen“.

Reagan Miviri, Forscher am kongolesischen Institut Ebuteli, vertrat jedoch die Ansicht, dass das Ereignis eher das Ergebnis „starken amerikanischen Drucks“ sei und dass es Washington „weniger um den Inhalt des Abkommens als um das Ereignis selbst“ gehe. Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass die Präsidenten Tshisekedi und Kagame nach der Unterzeichnung weder Händeschütteln noch Blickkontakt austauschten.

Afrikanische Vorbehalte und eine wirtschaftliche Komponente

Paul Kagame lobte zwar die „pragmatische“ Vermittlung Donald Trumps, warnte aber zugleich, dass die Umsetzung des Abkommens „Höhen und Tiefen“ erleben werde. Auch Félix Tshisekedi dankte dem Republikaner dafür, einen „Wendepunkt“ ermöglicht zu haben, bezeichnete den „neuen Weg“ jedoch als „anspruchsvoll“ und „recht schwierig“.

Das Abkommen, das Verpflichtungen formalisiert, die bereits im Juni unter amerikanischer Vermittlung eingegangen worden waren, umfasst drei zentrale Bereiche. Der erste betrifft die Beendigung der Feindseligkeiten, einschließlich eines Waffenstillstands, die Entwaffnung bewaffneter Gruppen und eines Programms zur Rückkehr der Vertriebenen. Der wirtschaftliche Teil – für die USA besonders wichtig – sieht laut dem Sondergesandten von RFI vor, bestimmten amerikanischen Unternehmen einen privilegierten Zugang zur Erkundung kongolesischer Rohstoffgebiete zu verschaffen.

Vor Ort: Heftige Kämpfe

Das Ereignis in Washington fand statt, während die Lage vor Ort im Osten der DRK dramatisch anders aussah. Seit mehreren Tagen toben in der Provinz Süd-Kivu heftige Kämpfe zwischen der bewaffneten Gruppe M23, die von Kigali unterstützt wird, und der kongolesischen Armee (FARDC), die wiederum von lokalen Milizen gestützt wird.

Am Rande von Kamanyola, einer vom M23 kontrollierten Ortschaft, waren schwere und leichte Waffen zu hören. In Kaziba, in den Hochebenen von Süd-Kivu, kam es erneut zu Gefechten, und Kampfflugzeuge wurden eingesetzt. Lokale Quellen berichteten von „vielen Toten“ und zahlreichen bombardierten Häusern. Beide Seiten – die DRK und der M23 (der weiterhin offiziell seine Verbindungen zu Ruanda bestreitet) – beschuldigen sich gegenseitig, den zuvor in Katar ausgehandelten Waffenstillstand zu verletzen. (Quelle: afrik.com)