Kenianerin gewinnt Erbstreit über 5,4 Millionen Dollar nach DNA-Vaterschaftstest

Die Kenianerin Chepkoech Too hat nach einem langen Rechtsstreit einen wegweisenden Erbschaftsprozess über 5,4 Millionen US-Dollar gewonnen. Das Oberste Gericht bestätigte ihr Recht auf das umfangreiche landwirtschaftliche und kommerzielle Vermögen ihres verstorbenen Vaters. Dieser Sieg gilt als bedeutender Erfolg für Eigentumsrechte von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter in der Region.
Zum Nachlass gehören erstklassige Grundstücke und hochwertige Immobilien in mehreren Countys, die nun rechtlich Chepkoech Too gehören. Das Urteil schafft einen starken gerichtlichen Präzedenzfall für eine gerechte Verteilung des Familienvermögens unter allen Erben.
Der Fall ist ein bedeutender Meilenstein im Kampf für gerechte Erbgesetze in Ostafrika. (Businessinsider Africa)