Marokko: Gesetz aus der französischen Kolonialzeit bringt noch immer junge Menschen ins Gefängnis, weil sie während des Ramadans gegessen haben

Während sich das Königreich darauf vorbereitet, die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 auszurichten und international zahlreiche Signale der Modernisierung sendet, wurde ein junger Mann gerade in das Gefängnis El Arjat 2 eingewiesen – unter anderem, weil er in der Öffentlichkeit das Fasten gebrochen hat. Ein Vorfall, der viel über die weiterhin bestehende Kluft zwischen dem Bild, das Marokko nach außen vermittelt, und der Realität der individuellen Freiheiten im Land aussagt.
Ein koloniales Gesetz wird weiterhin angewendet
Laut der Zeitung Assabah (Wochenendausgabe vom 7. und 8. März) wurde ein junger Mann auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz in Rabat in Untersuchungshaft im Gefängnis El Arjat 2 in Salé genommen. Gegen ihn wurden mehrere Vorwürfe erhoben: öffentliches Brechen des Fastens während des Ramadan, Konsum von Drogen sowie Beleidigung von Polizeibeamten, die eingeschritten waren, um sein „als gefährlich eingestuftes Verhalten“ zu beenden.
Während die Nebenanklagen – Drogenkonsum und Beamtenbeleidigung – unter das allgemeine Strafrecht fallen, wirft insbesondere der Vorwurf des „öffentlichen Fastenbruchs“ Fragen auf. Er stützt sich auf Artikel 222 des marokkanischen Strafgesetzbuchs, der eine Haftstrafe von einem bis zu sechs Monaten für jede Person vorsieht, die „bekanntermaßen der muslimischen Religion angehört“ und das Fasten „offensichtlich“ an einem öffentlichen Ort bricht.
Der Text stammt aus dem Jahr 1962 und wurde von französischen Richtern verfasst, die nach der Unabhängigkeit weiterhin in Marokko tätig waren. Ursprünglich sollte er verhindern, dass Kolonialisten marokkanische Fastende durch provokatives Essen in der Öffentlichkeit beleidigen.
Ein marokkanisches Paradox
Das Magazin TelQuel stellte Ende Februar 2026 fest, dass die Debatte über Artikel 222 „unweigerlich“ jedes Jahr während des Ramadans wieder aufflammt. Der amazighische Intellektuelle Ahmed Assid ist der Meinung, dass dieser Text „keinen Platz mehr hat“, da „der Islam keine Bestrafung für diejenigen vorsieht, die während des Ramadans essen“, und weil die ursprüngliche koloniale Begründung heute keinen Sinn mehr ergebe.
Auch die Marokkanische Vereinigung für Menschenrechte (AMDH) fordert seit Jahren die Abschaffung des Artikels. Sie weist darauf hin, dass er im Widerspruch zu Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte steht, den Marokko ratifiziert hat und der die Freiheit des Denkens, des Gewissens und der Religion garantiert.
Dennoch wiederholen sich Festnahmen mit alarmierender Regelmäßigkeit.
- 2022, Casablanca: junge Menschen werden von der Polizei aus einem Café abgeführt.
- 202, Al Hoceïma: ein junger Mann wird festgenommen, weil er am Strand beim Fastenbrechen erwischt wurde.
- 2016, Zagora: zwei Männer erhalten Gefängnisstrafen, weil sie in der Öffentlichkeit Wasser getrunken hatten – mitten in der Wüste.
Die Gewissensfreiheit auf dem Prüfstand
Die Bewegung MALI (Mouvement alternatif pour les libertés individuelles), die 2009 von Zineb El Rhazoui und Ibtissame Lachgar gegründet wurde, versuchte die Debatte anzustoßen, indem sie während des Ramadan ein öffentliches Picknick in Mohammedia organisierte. Die Initiative wurde von der Polizei verhindert; die Organisatorinnen erhielten daraufhin Morddrohungen und durften zeitweise das Land nicht verlassen.
Siebzehn Jahre später hat sich die Situation kaum verändert. Wie TelQuel feststellt, geben inzwischen selbst konservative Stimmen zu, dass das Nichtfasten eine individuelle Freiheit sei – vorausgesetzt, sie bleibt im privaten Bereich. Das Gesetz jedoch hat sich nicht geändert.
Und so schickt Marokko weiterhin Bürger ins Gefängnis, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort gegessen haben.
Für ein Land, das im Jahr 2030 die Welt empfangen möchte, wird dieser Widerspruch von Jahr zu Jahr schwieriger zu verbergen. (Quelle: afrik.com)