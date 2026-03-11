Kernenergie: die grüne Brücke zu einer gerechten Energiewende in Afrika

Kernenergie könnte Afrika den Weg zur Klimaneutralität eröffnen und gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung sowie wirtschaftliches Wachstum sichern. Die Energiewende in Afrika wird häufig unter dem Gesichtspunkt der Dekarbonisierungsziele betrachtet. Doch auf dem größten Teil des Kontinents ist die unmittelbare Herausforderung grundlegender: Stromnetze aufzubauen, die industrielles Wachstum unterstützen und gleichzeitig den Zugang zu Elektrizität erweitern.

Für afrikanische Volkswirtschaften geht es nicht nur darum, bestehende Energiequellen zu ersetzen, sondern darum, große Mengen zuverlässiger und kohlenstoffarmer Energie hinzuzufügen, ohne die Entwicklung zu bremsen.

Für die Afrikanische Energiekammer (AEC) steht dieses Gleichgewicht im Mittelpunkt einer gerechten Energiewende. Afrika verursacht weniger als 4 % der weltweiten Treibhausgasemissionen, steht jedoch unter Druck, zu dekarbonisieren und gleichzeitig die Infrastruktur aufzubauen, die nötig ist, um Fabriken, Bergwerke, Verkehrssysteme und schnell wachsende Städte mit Energie zu versorgen. Energiesysteme, die für entwickelte Volkswirtschaften konzipiert wurden, lassen sich nicht einfach auf einen Kontinent übertragen, auf dem noch immer mehr als 600 Millionen Menschen keinen verlässlichen Zugang zu Strom haben.

Diese Realität erschwert auch die Vorstellung, dass Afrika direkt zu einem vollständig erneuerbaren Energiesystem übergehen kann. Solar- und Windenergie wachsen zwar schnell, doch ihre schwankende Verfügbarkeit erfordert großflächige Energiespeicherung und eine Modernisierung der Stromnetze. Für viele afrikanische Länder bleibt der Übergang zu 100 % erneuerbarer Energie kurzfristig technisch und finanziell außer Reichweite.

Eine verlässliche Grundlastversorgung ist jedoch entscheidend für die industrielle Entwicklung – und hier kann Kernenergie eine wichtige Lücke schließen. Im Gegensatz zu Solar- und Windkraftwerken arbeiten Kernkraftwerke kontinuierlich und erzeugen große Mengen Strom ohne direkte CO₂-Emissionen. Ihre lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit machen sie besonders geeignet, industrielle Volkswirtschaften zu unterstützen und gleichzeitig den Ländern zu helfen, ihre Klimaverpflichtungen einzuhalten.

Mehrere Projekte zeigen, wie Kernenergie in den sich wandelnden Energiemix Afrikas integriert werden könnte. In Ägypten ist der Bau des Kernkraftwerks El Dabaa im Gange – ein 30-Milliarden-Dollar-Projekt in Zusammenarbeit mit Rosatom. Die Anlage wird vier Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 4,8 GW umfassen und soll nach ihrer Inbetriebnahme etwa 10 % des ägyptischen Stroms liefern, während sie gleichzeitig nationale Lieferketten stärkt und qualifizierte Arbeitskräfte fördert.

In Südafrika spielt Kernenergie bereits eine zentrale Rolle durch das Kernkraftwerk Koeberg, die einzige kommerzielle Nuklearanlage Afrikas. Die Anlage mit zwei Reaktoren erzeugt rund 1.860 MW Grundlaststrom und bleibt ein wichtiger Pfeiler des nationalen Stromnetzes. Im November 2025 genehmigten die Aufsichtsbehörden eine Verlängerung der Betriebslizenz von Koeberg-Block 2 um 20 Jahre, sodass er nach umfangreichen Modernisierungen und Sicherheitsverbesserungen bis 2045 betrieben werden kann. Gleichzeitig verfolgt die Regierung Pläne zur Beschaffung neuer nuklearer Kapazitäten von etwa 2.500 MW im Rahmen ihrer langfristigen Energiestrategie und stärkt damit die Rolle der Kernenergie neben erneuerbaren Energien und Erdgas bei der Stabilisierung des Stromsystems und der Unterstützung des Wirtschaftswachstums.

Auch Senegal gilt als ein weiteres wichtiges Beispiel für Afrikas nukleare Ambitionen. Das Land integriert diese Technologie in seine langfristige Vision „Sénégal 2050“ und strebt an, seine nukleare Kapazität bis zur Mitte des Jahrhunderts zu verdreifachen. Senegal hat bereits einen nuklearen Forschungsreaktor eingerichtet und bereitet den Einsatz eines kleinen modularen Reaktors (SMR) vor, um Industrie und Gemeinden zuverlässig mit kohlenstoffarmer Grundlastenergie zu versorgen.

Auf der African Energy Week 2025 betonte Cheikh Niane, Generalsekretär im Ministerium für Energie, Erdöl und Bergbau, die breitere Bedeutung der Kernenergie für die Entwicklung Afrikas:

„Bei der Kernenergie geht es nicht nur um Strom; sie stärkt wissenschaftliche Fähigkeiten, technisches Know-how und technologische Souveränität und versetzt unseren Kontinent damit in die Lage, global wettbewerbsfähig zu sein“, erklärte Niane.

„Wir laden unsere afrikanischen Brüder und Schwestern ein, sich uns auf diesem Weg anzuschließen, damit Afrika nicht länger hinterherhinkt, sondern an der Spitze des weltweiten Fortschritts steht.“

Auch die Regierungen von Ghana, Namibia und Niger prüfen den Ausbau der Kernenergie im Rahmen ihrer langfristigen Energiestrategien. Gleichzeitig gewinnen neue Technologien wie kleine modulare Reaktoren (SMR) zunehmend an Interesse, da sie geringere Kosten und schnellere Einsatzmöglichkeiten versprechen.

Auf kontinentaler Ebene intensiviert sich ebenfalls die Zusammenarbeit. Anfang 2026 unterzeichneten die Afrikanische Union, die Afrikanische Kommission für Kernenergie und die OECD-Agentur für Kernenergie ein Memorandum of Understanding zur Stärkung der technischen Zusammenarbeit und der regulatorischen Kapazitäten für die friedliche Nutzung der Kernenergie in Afrika.

Diese Entwicklungen spiegeln eine breitere Hinwendung zu einer pragmatischen Energieplanung wider. Anstatt einem einzigen idealisierten technologischen Weg zu folgen, planen viele afrikanische Länder inzwischen diversifizierte Energiesysteme, die Kernenergie, Erdgas und erneuerbare Energien kombinieren. Gas kann flexible Stromproduktion für Industrie und Wirtschaft liefern; erneuerbare Energien können dort sauberen Strom ausbauen, wo Ressourcen vorhanden sind; und Kernenergie kann die stabile Grundlast bereitstellen, die für die Netzstabilität erforderlich ist.

„Allzu oft wird die Energiewende Afrikas diskutiert, als hätte der Kontinent denselben Ausgangspunkt wie Europa. Das ist nicht der Fall. Hunderte Millionen Afrikaner brauchen noch immer Elektrizität, und die Industrien, die Arbeitsplätze schaffen, benötigen rund um die Uhr eine zuverlässige Stromversorgung. Kernenergie bietet afrikanischen Ländern die Möglichkeit, ihre Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Art von Stromsystemen aufzubauen, die industrielles Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung unterstützen“, erklärt NJ Ayuk, Executive Chairman der AEC.

Für Afrika wird das Erreichen der Klimaneutralität einen Ansatz erfordern, der sowohl wirtschaftliche Realitäten als auch Klimaziele berücksichtigt. Eine ausgewogene Kombination aus Kernenergie, Erdgas und erneuerbaren Energien bietet einen Weg, den Zugang zu Strom zu erweitern, industrielles Wachstum zu fördern und Emissionen zu reduzieren – und sicherzustellen, dass die Energiewende des Kontinents keine Gemeinschaft im Dunkeln zurücklässt. (Quelle: African Energy Chamber)