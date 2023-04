Kölner Digitalagentur sichert IT-Fachkräfte für deutsche Mittelständler durch Tech Hub in Ghana

Mit einem innovativen Digitalisierungsmodell reagiert die Kölner nexum AG auf den Mangel an IT-Fachkräften in Deutschland. Durch das Integrated Tech Team Model arbeiten bereits rund 50 afrikanische IT-Spezialist*innen aus Ghana an Kundenprojekten der inhabergeführten Digitalberatung und -agentur. Eine Win-win-Situation.

Laut Branchenverband Bitkom Deutschland fehlen allein in der Informations- und Kommunikationstechnologie aktuell rund 140.000 IT-Spezialist*innen. Der demographische Wandel und das Ausscheiden der Babyboomer-Generation werden diesen Engpass noch verschärfen. Die deutsche Wirtschaft bekommt die Folgen längst zu spüren: Weil qualifiziertes IT-Personal fehlt, bleiben offene Stellen über Monate hinweg unbesetzt. Aufträge müssen abgelehnt werden, und die längst überfällige Digitalisierung in den Betrieben wird weiter ausgebremst.

Demgegenüber werden jedes Jahr an den Universitäten Afrikas mehr als 2 Millionen Studierende der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) graduiert. Ghana hat die Digitalisierung sogar zum Staatsziel ausgerufen. So sollen für die junge und wachsende Bevölkerung neue wirtschaftliche Perspektiven entstehen. Bietet sich hier nicht ein Matching an? Können hochmotivierte IT-Talente aus Ghana zu den Expert*innen werden, die in mittelständischen deutschen Firmen dringend gefragt sind?

Durch den Aufbau von Integrated Tech Teams in Ghana, die flexibel zu großen Tech Hubs skaliert werden können, ist die Kölner Digitalberatung und -agentur nexum AG dieser Brückenschlag gelungen. Möglich wurde dies dank einer Kooperation mit der ebenfalls in Köln ansässigen Firma AmaliTech. Diese hat in der ghanaischen Universitätsstadt Sekondi-Takoradi ein Konzept gegen den Mangel an IT-Kräften in Europa entwickelt und seit 2019 eine umfassende Infrastruktur hierzu aufgebaut. Dabei werden gut ausgebildete IT-Kräfte gesucht, die AmaliTech nach dem Studium kostenfrei weiterbildet und ihnen nach erfolgreichem Abschluss einen Job im Unternehmen am Standort Ghana anbietet. Von dort aus arbeiten die IT-Talente anschließend an digitalen Projekten für internationale Kunden wie nexum.

Die Einarbeitung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von IT-Teams, die gezielt für nexum-Firmenkunden aus Deutschland zusammengestellt werden, ist dabei der Kern der Zusammenarbeit. Zusätzlich zum Standort in Ghana baut AmaliTech auch in Ruanda eine entsprechende Infrastruktur auf. nexum hat sich in Kigali bereits vorgestellt. Im nächsten Schritt werden die ersten IT-Expert*innen aus Ruanda für die Tech Teams ausgewählt.

Das Konzept und die Infrastruktur der AmaliTech beseitigen demnach Eintrittsbarrieren und ermöglichen es deutschen Unternehmen, den afrikanischen Markt zu erproben. Martin Janssen, Chief Technology Officer bei nexum: „Der innovative und flexible Ansatz der Integrated Tech Teams ermöglicht es, unser fachliches Know-how und unsere langjährige Erfahrung als mittelständisches, deutsches Unternehmen optimal mit der Expertise internationaler IT-Talente im Teamwork zu verbinden. Für Digitalisierungs-Initiativen und -Projekte insbesondere des Mittelstandes sind wir damit ein idealer Partner.“

Etwa drei bis neun Monate dauert das Ausbildungsprogramm der IT-Talente in Ghana. Die Schulung umfasst neben technologischen Inhalten, wie zum Beispiel Softwareentwicklung und Data Science, auch Soft Skills, die für eine erfolgreiche, internationale Zusammenarbeit erforderlich sind. Nach erfolgreichem Abschluss erfolgt die Eingliederung in internationale Entwickler*innen-Teams. Deutschen Unternehmen ermöglicht das den direkten Zugang zu dringend benötigten IT-Expert*innen, die sie – ohne Outsourcing oder Zeitverschiebung, flexibel und international skalierbar – bei der Realisierung ihrer Digitalprojekte unterstützen.

Für Sina El Rayes, Head of Competence Unit Development bei nexum und verantwortlich für die Zusammenarbeit mit AmaliTech, ist die nahtlose Einbindung der afrikanischen IT-Fachkräfte in bestehende Teams der Erfolgsfaktor des Hub-Modells. „Wir stellen für unsere Kunden einen reibungslosen Projektablauf sicher, indem wir die Stärken unserer Teams miteinander verbinden: Die Kompetenzen unserer fachlich hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter*innen in Takoradi werden von unseren im europäischen Raum erfahrenen Expert*innen bei der nexum organisiert und strategisch für die individuellen Ziele unserer Kunden eingesetzt. Sorgenfrei können unsere Kunden sich so auf ihr eigentliches Business konzentrieren.“

Eine Win-win-Situation. Denn Training und Integration afrikanischer IT-Talente versprechen nicht nur eine Lösung für das wachsende Problem des Mangels an Fachpersonal mit Digitalkompetenz in Europa. Neben einem erweiterten internationalen Netzwerk mit inspirierendem, länderübergreifendem Wissensaustausch eröffnet die strategische Partnerschaft von nexum und jungen Fachkräften in Ghana auch neue berufliche Perspektiven unmittelbar vor Ort. Und auch die lokale Wirtschaft in Ghana profitiert. Rings um den Standort von AmaliTech in Sekondi-Takoradi haben sich bereits eine Reihe von Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäften etablieren können. (nexum AG, Text + Fotos)