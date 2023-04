Afrika-Lesetipp/Tagespost: Der Traum vom Westen – Zuwanderung von Afrika nach Europa nimmt nach der Pandemie wieder zu.

Man findet sie in Ruanda immer wieder: Mal hängen sie klein und unscheinbar an Einkaufsläden, Hauswänden oder Ziegelsteinmauern neben Werbeplakaten für Wäschereien und Blumengeschäfte, dann wieder groß und auffällig, aufgespannt zwischen zwei Bäumen: Werbeplakate für die Green-Card-Lotterie. Per Los vergibt die US-Regierung jährlich Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigungen an Personen aus ausgewählten Ländern – ohne große Gebühren und Bürokratieaufwand.

Damit nährt das Land die Hoffnung, die viele Menschen hier hegen: Leicht ein neues Leben im Westen zu beginnen. Doch nicht nur die USA sind ein beliebtes Ziel für die Auswanderung, sondern auch Europa und insbesondere Deutschland.

Einer, der davon träumt, nach Deutschland gehen zu können, ist Benjamin U.. Er ist Arzt in Ruanda, arbeitete bis vor kurzem an einer Klinik von Pallottinerinnen. „Ich möchte meinen Lebensstandard verbessern. Deutschland ist die stärkste Wirtschaft Europas, deswegen möchte ich dorthin.“ Wie er das umsetzen möchte, hat der Arzt bereits geplant: Er werde sich für ein Arbeitsvisum in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern bewerben, um dort einen Job im medizinischen Bereich ausüben zu können und parallel die zweijährige Anerkennung seines Medizinstudiums zu durchlaufen:

