Kongo: Denis Sassou N’Guesso mit 88,57% der Stimmen wiedergewählt, der erhoffte „Todesstoß“ für Konkurrent Kolélas wurde traurige Realität

Der scheidende Präsident von Kongo-Brazzaville, Denis Sassou N’Guesso, ist nach den Präsidentschaftswahlen am Sonntag mit 88,57% der Stimmen für eine neue fünfjährige Amtszeit wiedergewählt worden, so die offiziellen vorläufigen Ergebnisse der Wahlkommission. Der Amtsinhaber erhielt 1.552.948 Stimmen.

Er wollte einen K.O.-Schlag und hat ihn erreicht. Er bekam sogar mehr als die erwarteten Ergebnisse, weil sein Hauptgegner plötzlich verstarb. Die Bekanntgabe der offiziellen vorläufigen Ergebnisse der Wahlkommission zum Abschluss der Präsidentschaftswahlen in Kongo-Brazzaville erfolgte am Dienstag, den 23. März 2021, durch den kongolesischen Innenminister. Das offizielle vorläufige Ergebnis sieht Denis Sassou N’Guesso mit 88,57% der Stimmen als Sieger. Die Wahlbeteiligung betrug 67,55 %.

Mit 77 Jahren und 36 Jahren an der Macht stand der scheidende Staatschef Denis Sassou N’Guesso, der für eine fünfjährige Amtszeit wiedergewählt wurde, plötzlich ohne seinen Hauptkonkurrenten Guy-Brice Parfait Kolélas, der etwa 7,84% der Stimmen erhielt, jedoch am Wahltag verstarb, quasi allein im Rennen. Damit wurde der von ihm erhoffte K.o.-Schlag, ein Sieg in der ersten Runde, realisiert – außer, dass er gegen einen Toten gewann.

Gegenkandidat Mathias Dzon, der 1,90 % der Stimmen erhielt, kündigte an, in Berufung zu gehen und die Annullierung des ersten Wahlgangs zu beantragen, den er als katastrophal bezeichnet. Die Anfechtungskläger können in der Tat vor dem Verfassungsgericht Beschwerde einlegen.

Sassou N’Guesso könnte gemäß der 2015 beschlossenen Verfassungsrevision auch 2026 für eine neue Amtszeit kandidieren. (afrik.com)