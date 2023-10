Lese-/Videotipp/euronews: Nigeria – Bundesstaat Kano bezahlt Hochzeit für 1.800 Paare

Der nigerianische Bundesstaat Kano hat die Hochzeit für 1800 Paare finanziert und damit für viele einen Traum ermöglicht. Denn Heiraten ist in Nigeria teuer. Traditionell muss der Bräutigam einen Brautpreis von 50.000 Naira (65 Dollar) an die Familie der Braut zahlen. Die Familie der Braut muss Möbel und Küchenutensilien stellen, der Bräutigam hat dafür eine Bleibe, Kleidung, Kosmetika, Schmuck, Schuhe und Handtasche für die Braut zur Verfügung zu stellen. All diese Kosten übernahm nun der Bundesstaat. Zusätzlich bekam die Braut ein Startkapital von 20.000 Naira für die „Gründung von Kleinunternehmen“ und um die finanzielle Belastung ihrer Ehemänner zu verringern.

Alle 1.800 Paare wurden am Samstag in der Residenz des Gouverneurs empfangen und erhielten ihre Geschenke.

HIER weiterlesen und-schauen.