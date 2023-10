Südafrika dementiert jegliche Unterstützung für die Hamas

Am Montag, dem 17. Oktober, gab die Hamas an, von den südafrikanischen Behörden unterstützt zu werden, was vom südafrikanischen Außenministerium dementiert wurde. Der Grund für diese Spannungen und Unwahrheiten war ein Telefonanruf der Nummer 1 der Hamas bei der südafrikanischen Außenministerin, berichtet RFI.

Am Montag teilte die Hamas auf ihrer Website und auf ihrem Telegram-Kanal mit, dass „Südafrika seine Unterstützung für ihre Militäroperation“ zum Ausdruck gebracht habe. Der Grund für diese Mitteilung war ein Telefongespräch zwischen dem Führer der palästinensischen Terrororganisation, Ismael Haniyeh, und der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor.

Nach einem Vormittag voller diplomatischer Verwirrung gab letztere zu, den Anruf des Hamas-Führers angenommen zu haben, bestritt jedoch, „Gewalt zu unterstützen“. In einer Erklärung bekräftigte Naledi Pandor die Solidarität und Unterstützung Südafrikas für das palästinensische Volk, drückte ihre Trauer und ihr Bedauern über den Verlust unschuldiger palästinensischer und israelischer Leben aus und erklärte, dass es bei ihrem Gespräch mit dem Hamas-Führer um die Möglichkeiten gegangen sei, Nothilfe in den Gazastreifen zu bringen.

Angesichts des Aufruhrs der südafrikanischen jüdischen Organisationen bekräftigte der Sprecher der Präsidentschaft am Dienstagnachmittag: „Die Berichte, dass die südafrikanische Regierung der Hamas ihre Unterstützung anbietet, sind falsch.“ (Foto: Ismael Haniyeh, X)