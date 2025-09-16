Lesetipp/112.ua.de: Die dunkle Seite Dubais: wie Mädchen aus Afrika in die Sexsklaverei rekrutiert werden

In den luxuriösen Nachtclubs Dubais beobachtete die Journalistin Runako Selina mit Entsetzen, wie verletzliche junge Frauen in die Welt der VIPs und Berühmtheiten geraten, indem sie sich für Sex anbieten.
Unter dem Deckmantel unternahm die Reporterin einen Selbstversuch, um das beunruhigende Phänomen der sogenannten „Porta Potty“-Partys zu erkunden, und tauchte ein in die dunkle Welt mysteriöser „Selbstmorde“ und abscheulicher Sexringe, die hochkarätige Kunden bedienen: „Musiker, Fußballspieler und Präsidenten“.
