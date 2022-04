Lesetipp/agrarheute/Afrika: Krieg und Dürre verschärfen Hunger – Können deutsche Bauern helfen?

Die schlimmste Dürre seit 40 Jahren bedroht die Menschen in Ostafrika. Der Krieg in der Ukraine verschlimmert die Situation zusätzlich. Doch einfach mehr anderswo anbauen, ist nicht so einfach.

Landwirtschaft ist überall auf der Welt eine Wette gegen das Wetter. In Ostafrika haben die Landwirte wieder einmal verloren. Normalerweise gibt es zwei Regenzeiten; eine im Herbst und eine im Frühjahr. Das reicht, um Ackerbau zu betreiben und ein paar Stücke Vieh zu halten. Jetzt sind die letzten drei Regenzeiten ausgeblieben, die Vereinten Nationen sprechen bereits von der schlimmsten Dürre seit 1981.

Foto: Pezibear auf Pixabay